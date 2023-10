Confirmação de dados sem precisar ir ao CRAS; saiba como

O Cadastro Único, também conhecido como CadÚnico, é uma ferramenta essencial para a gestão de programas sociais no Brasil. Com o objetivo de aprimorar esse sistema e facilitar o acesso dos cidadãos a serviços e benefícios, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) firmaram um acordo de cooperação técnica.

A Modernização do Cadastro Único

O acordo de cooperação faz parte do Programa Startup gov.br e busca trazer inovações tecnológicas para o CadÚnico. A ideia é desenvolver novas interfaces web, melhorar a geração de informações e oferecer suporte aos cidadãos, municípios, estados e programas que utilizam o Cadastro Único. Com essa iniciativa, os cidadãos poderão confirmar dados, como nascimentos ou óbitos, sem a necessidade de se deslocarem aos postos de cadastramento ou aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

O objetivo principal é tornar o CadÚnico mais contemporâneo e adaptado aos desafios do mundo atual. Para isso, serão realizadas diversas ações, como a integração com outras bases de dados, a revisão do formulário e a melhoria do aplicativo, tornando-o mais útil para os cidadãos.

“Esse acordo permitirá a evolução do Cadastro. É preciso torná-lo contemporâneo, trazê-lo para os desafios do mundo atual. Para isso nós vamos trabalhar com algumas frentes, como na integração com outras bases de dados dentro do sistema, na revisão do formulário e também na melhoria do aplicativo, para que ele seja mais útil ao cidadão”, explicou Leticia Bartholo, secretaria nacional de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único (Sagicad) do MDS.

O Programa Startup gov.br

O Programa Startup gov.br é uma iniciativa que visa apoiar e acelerar projetos estratégicos de transformação digital do Governo Federal. Seu público-alvo são os órgãos que possuem projetos de transformação digital, mas que não possuem capacidade plena para desenvolvê-los sem o apoio e orientação dos órgãos centrais.

Nesse contexto, a Secretaria de Governo Digital (SGD) fortalece as equipes do MDS em vários projetos da Sagicad, disponibilizando profissionais de tecnologia da informação, plataformas tecnológicas e apoio na utilização de metodologias ágeis no projeto de modernização do CadÚnico.



Benefícios para a Sociedade

Essa parceria entre o MDS e o MGI é fundamental para a melhoria das políticas sociais no Brasil. O objetivo é tornar o Cadastro Único uma ferramenta mais eficiente de gestão, facilitando o acesso dos cidadãos aos benefícios a que têm direito.

“Essa iniciativa é fundamental para que a gente olhe para o processo de modernização do CadÚnico melhorando a estrutura interna do MDS e dos CRAS, mas principalmente para o cidadão, que vai fazer uso do benefício. Para que a gente dê, de fato, um instrumento de cidadania para o usuário”, afirmou Rogerio Mascarenhas, secretário de Governo Digital.

Cooperação para a Eficiência

A cooperação entre o MDS e o MGI contribui para fortalecer a capacidade de entrega das políticas sociais de maneira mais eficiente e que atenda às necessidades da população. A ideia é que as pessoas possam acessar o aplicativo de forma simples e eficiente, garantindo que o CadÚnico cumpra seu propósito de ser uma ferramenta de cidadania.

Cristina Kiomi, secretária-executiva do MGI, ressaltou a importância dessa cooperação para as políticas sociais do Brasil, destacando a necessidade de tornar o Cadastro Único uma ferramenta mais eficiente de gestão.

“O principal disso é que a pessoa que tem esse direito possa acessar o aplicativo de uma maneira simples e eficiente. Esse acordo contribui para fortalecer a capacidade de entregar as políticas sociais de uma maneira mais eficiente e que atenda à necessidade da população que precisa delas”, pontuou Kiomi.

Facilidade

A modernização do Cadastro Único é um passo importante para facilitar o acesso dos cidadãos aos benefícios sociais. Com a parceria entre o MDS e o MGI, por meio do Programa Startup gov.br, o CadÚnico receberá melhorias tecnológicas que tornarão o sistema mais eficiente e acessível. Essa iniciativa contribuirá para fortalecer as políticas sociais do Brasil e garantir que os cidadãos tenham acesso aos serviços e benefícios a que têm direito.