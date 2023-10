CONFIRMADA antecipação no pagamento de OUTUBRO; confira todas as datas

O calendário do Bolsa Família de outubro prevê que os repasses iniciem no próximo dia 18, seguindo até o dia 31. Dessa maneira, a expectativa é que a cada dia um novo grupo possa ter acesso aos recursos do programa, assim como nos meses anteriores.

No entanto, o Governo Federal confirmou que um novo grupo poderá receber o pagamento de forma antecipada e já divulgou a nova data. Assim, leia a matéria na íntegra e veja se você está na lista de quem vai receber o Bolsa Família primeiro. Além disso, confira todas as informações sobre o pagamento de outubro.

Quem vai receber o Bolsa Família antecipado em outubro?

A princípio, moradores de 55 municípios do estado do Amazonas poderão receber o Bolsa Família antecipadamente em outubro. O motivo é a forte estiagem no estado, que afetou milhares de cidadãos.

De acordo com o Governo Federal, os recursos serão liberados para todos os beneficiários do Bolsa Família que moram nas regiões atingidas no dia 18 de outubro. Isso porque a liberação não vai levar em conta o número final do NIS (Número de Identificação Social), sendo que todos os inscritos receberão na mesma data.

Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, realizou uma visita a Manaus na última quarta-feira (4). Assim, na ocasião, anunciou a implementação da medida para favorecer os inscritos no programa. A seca extrema atingiu cidades do Acre, Amazonas e Rondônia, afetando cerca de 500 mil pessoas.

Assim, confira a lista completa dos estados que receberão o Bolsa Família antecipadamente:

Alvarães

Amatura

Anamã

Anori

Atalaia do Norte

Autazes

Barreirinha

Benjamin Constant

Beruri

Boa Vista do Ramos

Boca do Acre

Borba

Caapiranga

Carauari

Careiro

Careiro da Várzea

Coari

Codajás

Eirunepé

Envira

Fonte Boa

Guajará

Humaitá

Ipixuna

Iranduba

Itacoatiara

Itamarati

Itapiranga

Japurá

Juruá

Jutaí

Manacapuru

Manaquiri

Manaus

Manicoré

Maraã

Maués

Nhamundá

Nova Olinda do Norte

Novo Airão

Novo Aripuanã

Parintins

Pauini

Rio Preto da Eva

Santo Antônio do Iça,

São Paulo de Olivença

São Sebastião do Uatumã

Silves

Tabatinga

Tapauá

Tefé

Tonantins

Uarini

Urucará

Urucurituba

Ademais, vale ressaltar que os beneficiários das outras localidades receberão o benefício levando em consideração o calendário oficial, que libera o pagamento para um novo grupo a cada dia, seguindo o último número do NIS.



Você também pode gostar:

Calendário de pagamentos

A Caixa Econômica Federal é o banco responsável pelos repasses do Bolsa Família e segue o calendário oficial para realizar os depósitos. Nesse sentido, este mês, os pagamentos começam no dia 18, com os beneficiários que possuem o NIS com final 1. Assim, confira o calendário completo:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

A Caixa realiza os depósitos na conta social digital dos inscritos. Assim, eles podem movimentar os valores sem a necessidade de se dirigir a uma agência, por meio do aplicativo Caixa Tem. Além disso, os beneficiários também podem gerar um código no app, que permite a realização de saques nos terminais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

O app Caixa Tem também possibilita o pagamento de contas, como energia elétrica, água, internet, telefone e boletos em geral. Ademais, o Caixa Tem conta com um cartão de débito virtual. Dessa maneira, os usuários podem fazer compras em estabelecimentos comerciais de todo o Brasil.

Valor do Bolsa Família em outubro terá pagamento extra

O pagamento do Bolsa Família em outubro seguirá as mesmas regras dos meses anteriores. Dessa forma, haverá o pagamento de R$ 142 por integrante familiar e nenhuma família poderá receber menos do que R$ 600.

Além disso, também haverá o repasse dos bônus do Bolsa Família, que contempla crianças, adolescentes e gestantes com valores de R$ 50 a R$ 150.

Porém, a novidade está no pagamento extra que ocorrerá este mês. Trata-se do pagamento do Auxílio Gás, que contempla cerca de 5 milhões de pessoas que fazem parte do Bolsa Família.

Por fim, vale lembrar que o pagamento do Auxílio Gás é realizado a cada dois meses e segue o mesmo calendário de pagamentos do Bolsa Família. Ademais, o valor do benefício tem como base a média do preço do botijão de gás no Brasil, divulgada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo).