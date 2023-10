Conheça a Moeda de 5 Centavos que vale 1000 vezes seu valor facial

Você conhece a moeda de 5 centavos que vale 1000 vezes seu valor facial? Isso mesmo, tem um exemplar que possui alguns fatores diferenciados que fazem com que seu valor de mercado aumente.

Para entender mais sobre o mercado numismático, veja neste artigo quais são essas características e quando essa moeda pode valer. Além disso, entenda quais fatores fazem uma moeda valer mais.

Quais fatores aumentam o valor de uma moeda segundo a numismática?

Há uma série de fatores e características que fazem com que as moedas dentro da numismática tenham mais valor. Por exemplo, o estado de conservação. Afinal, quanto mais conservada for a moeda, maior será seu valor de mercado.

O erro de cunhagem também é um dos exemplos que pode fazer a moeda de 5 centavos que vale 1000 vezes seu valor facial. Isso porque, esses erros e anomalias fazem com que a moeda se torne única. Portanto, agregar valor.

Por fim, tem a tiragem. Ou seja, se for um número baixo, quer dizer que a moeda é mais difícil de ser encontrada. Dessa forma, quem possui esse modelo entende que ele é raro e seu valor de mercado sobe.

A moeda de 5 centavos que vale 1000 vezes seu valor facial

Depois de conhecer o que torna as moedas mais raras, está na hora de entender qual é a moeda de 5 centavos que vale 1000 vezes seu valor facial. No caso é o exemplar de 2002, que teve uma tiragem alta, mas apresenta anomalias.

Um dos defeitos que podem ser encontrados nessa moeda é a matriz de cunho duplicado, ou seja, a palavra Brasil aparece duplicada, bem como, o pombo e o triângulo que aparecem no reverso.



Esse erro de cunhagem é o que torna a peça mais rara. Afinal, ela teve uma tiragem alta, mas os modelos com erros são mais difíceis de serem encontrados em circulação.

Quanto a moeda de 5 centavos vale no mercado?

Se você possui uma dessas moedas ou deseja comprar uma, é essencial acompanhar os valores indicados em catálogo. Portanto, a seguir, confira quais as sugestões de 2024 para esse modelo, de acordo com as suas características.

A moeda de 5 centavos que vale 1000 vezes seu valor facial não é aquela com as características originais. Isso porque, um modelo simples pode custar R$ 2 para MBC, R$ 14 para soberba e R$ 43 para flor de cunho.

Já o modelo da moeda de 5 centavos de 2002 que tem a duplicação, ou seja possui o Brasil, pombo e triângulo duplos e tem a data marcada, chega a R$ 55. Por fim, vale lembrar que a data marcada encontra-se dentro do triângulo.

O que fazer com a moeda de 5 centavos que vale 1000 vezes seu valor facial?

Caso tenha encontrado a moeda em questão e não seja colecionador, essa é uma oportunidade de fazer uma renda extra. Portanto, procure sites de confiança e compradores com credibilidade no mercado e faça sua oferta.

Lembre-se sempre de seguir as indicações do catálogo, mas fique à vontade para negociar. É muito comum que os vendedores consigam valores acima do indicado, em especial, se a moeda estiver em um bom estado de conservação.

Já se for colecionador, essa é uma oportunidade ideal para deixar a sua coleção ainda mais completa. Mas, se tiver um modelo repetido, tente trocar por algum que ainda está em falta para você.