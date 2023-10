Conheça agora os melhores celulares com câmeras poderosas e preços mais baixos que o iPhone

A câmera é um dos principais recursos que as pessoas consideram ao comprar um novo smartphone. Embora os iPhones sejam conhecidos por sua qualidade de imagem excepcional, existem outras opções no mercado que podem oferecer câmeras tão boas quanto o iPhone, porém a preços mais acessíveis.

Neste artigo, vamos explorar alguns desses smartphones e suas características de câmera impressionantes.

Xiaomi Redmi Note 11S

O Xiaomi Redmi Note 11S é um dos melhores smartphones da Xiaomi disponíveis por um preço acessível. Com um sensor principal de 108 megapixels, uma lente ultrawide de 8 MP e duas lentes adicionais de 2 MP, este smartphone oferece uma variedade de recursos de câmera impressionantes.

A lente macro é perfeita para tirar fotos detalhadas em close-up, enquanto a lente auxiliar no modo retrato ajuda a capturar retratos com fundo desfocado. Com um preço de cerca de R$ 2.000, o Redmi Note 11S oferece uma ótima relação custo-benefício para entusiastas da fotografia.

Poco F4

Outra opção interessante da Xiaomi é o Poco F4. Embora a câmera principal tenha 64 megapixels, o software do smartphone combina automaticamente a resolução padrão de 12 MP para capturar mais luz e detalhes nas fotos. Isso resulta em imagens de alta qualidade, mesmo em condições de pouca luz.

Além disso, a câmera frontal do Poco F4 possui um sensor de 20 MP, superando os 7 MP do iPhone XR. Se você está procurando um smartphone com uma ótima câmera frontal para selfies, o Poco F4 é uma excelente opção.

Motorola Moto Edge 20 Pro



O Motorola Moto Edge 20 Pro é outro smartphone com uma câmera impressionante que pode competir com o iPhone. Com três câmeras traseiras de 8 MP, 16 MP e 8 MP, além de uma câmera frontal de 32 MP, o Moto Edge 20 Pro oferece uma variedade de opções de fotografia.

Especialistas afirmam que a resolução das fotos do Moto Edge 20 Pro é comparável à do iPhone 11, mas com uma quantidade maior de detalhes. Com um preço de cerca de R$ 2.350, este smartphone oferece uma ótima relação custo-benefício para entusiastas da fotografia.

Samsung Galaxy S20 FE

Os smartphones da Samsung também são conhecidos por suas câmeras de alta qualidade. O Galaxy S20 FE é uma opção que rivaliza com o iPhone 12 em termos de câmera. Com uma câmera tripla de 32 MP na parte traseira e recursos como tela infinita, o Galaxy S20 FE oferece uma ótima experiência de fotografia.

As cores vibrantes e o HDR da Samsung podem ser um pouco exagerados para alguns, mas aqueles que não querem passar muito tempo editando suas fotos certamente apreciarão a qualidade de imagem deste smartphone.

Samsung Galaxy S21

Outra opção da Samsung que compete com o iPhone 12 é o Galaxy S21. Com três câmeras traseiras de 64 MP, 12 MP e 12 MP, além de uma câmera frontal de 10 MP, o Galaxy S21 oferece uma variedade de recursos de câmera para capturar fotos de alta qualidade.

Embora as cores e os detalhes aprimorados pela Samsung possam parecer um pouco exagerados para alguns, muitos usuários apreciam a facilidade de uso e a qualidade das imagens capturadas pelo Galaxy S21.

Samsung Galaxy S23

O Samsung Galaxy S23 entra na disputa com o iPhone 14, oferecendo fotos noturnas de alta qualidade e selfies impressionantes. Com um sensor principal de 50 MP, o Galaxy S23 é capaz de capturar imagens nítidas e detalhadas em diversas condições de iluminação. Embora o preço inicial seja um pouco mais alto, a partir de R$ 5.800, este smartphone oferece uma excelente qualidade de imagem para entusiastas da fotografia.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Se você está procurando o melhor dos melhores em termos de qualidade de imagem, o Samsung Galaxy S23 Ultra é uma opção a considerar. Com um sensor de 200 MP (após habilitar uma configuração manual para economizar espaço), o S23 Ultra usa inteligência artificial no processamento das fotos, garantindo resultados impressionantes.

Além disso, recursos como o Nightography ajudam a capturar fotos noturnas de alta qualidade, estudando pontos claros e escuros para gerar a melhor imagem possível. Embora o preço inicial seja de R$ 9.500, é possível encontrar promoções que reduzem esse valor para R$ 6.900.

Ademais, embora os iPhones sejam conhecidos por sua qualidade de imagem excepcional, existem opções mais acessíveis no mercado que oferecem câmeras tão boas quanto o iPhone. Os smartphones da Xiaomi, como o Redmi Note 11S e o Poco F4, oferecem ótimas câmeras por um preço mais acessível.

Além disso, os smartphones da Samsung, como o Galaxy S20 FE, o Galaxy S21, o Galaxy S23 e o Galaxy S23 Ultra, também são excelentes opções para quem procura uma qualidade de imagem comparável à do iPhone, mas com um preço mais acessível.

Não deixe de considerar essas opções ao procurar um novo smartphone com uma ótima câmera!