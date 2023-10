Conheça as três MOEDAS de CRUZEIRO mais valiosas. Você tem em casa?

O cruzeiro foi o padrão monetário do Brasil durante muitos anos há várias décadas. Do ponto de vista do Banco Central, esta moeda não tem mais valor prático. Mas o que muita gente ainda não sabe, é que estas peças antigas podem ter valores altos para colecionadores.

Assim, se você encontrar uma moeda de cruzeiro em algum lugar, é importante guardar com cuidado, pois há uma grande chance de se tratar de um item raro. De acordo com especialistas, peças antigas podem valer uma pequena fortuna a depender das suas características.

Moedas de cruzeiro

Neste artigo, vamos falar especificamente sobre as moedas de 10, 20 e 30 cruzeiros do ano de 1986. Tratam-se de três peças consideradas muito raras, mesmo considerando que elas tiveram uma tiragem muito alta quando foram lançadas em suas épocas.

Por que são valiosas?

De acordo com especialistas na área, tais moedas são valiosas por motivos específicos. Veja abaixo:

Moeda de 10 cruzeiros de 1986: esta peça específica conta com a representação do mapa rodoviário do Brasil;

Moeda de 20 cruzeiros de 1986: esta peça conta com a representação de uma igreja de São Francisco de Assis;

Moeda de 50 cruzeiros de 1986: esta pela conta com a representação do chamado plano piloto de Brasília.

Quanto valem estas moedas?



Veja abaixo quanto valem cada uma dessas moedas considerando o catálogo mais atualizado dos anos de 2023/2024

Moeda de 10 cruzeiros de 1986

MDC SOBERBA FLOR DE CUNHO – R$ 25,00 R$ 40,00

Moeda de 20 centavos de 1986

MDC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 50,00 R$ 60,00 R$ 120,00

Moeda de 50 cruzeiros de 1986

MDC SOBERBA FLOR DE CUNHO – R$ 40,00 R$ 80,00

Outras moedas de cruzeiro

Outra moeda muito rara desta família é a moeda de 1 cruzeiro que conta com a imagem da atriz Tonia Carreiro, do ano de 1978. A imagem conta ainda com uma rosa dos ventos, uma estrela e a palavra Brasil. Cerca de 77 mil peças entraram em circulação na época.

Neste caso, os valores pagos são:

MDC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 80,00 R$ 100 R$ 150

Já a moeda de 1 centavo de 1978 que faz homenagem à FAU, conta com a representação da imagem de um canavial, o número 1 e também a inscrição: Alimentos para o Mundo. Apenas 50 mil moedas foram colocadas em circulação. Analistas dizem que ninguém pode vender este item por menos de R$ 100, quando elas são encontrados em estado de Flor de Cunho. Veja abaixo os valores:

MDC SOBERBA FLOR DE CUNHO – R$ 60 R$ 100

Como vender uma moeda

Encontrou estas ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O Cruzeiro no Brasil

Como dito, o cruzeiro foi o padrão monetário do país em três períodos. O primeiro foi entre 1942 e 1967, o segundo foi de 1970 a 1886 e o terceiro de 1999 a 1993, logo antes da chegada do real.

A primeira adoção do cruzeiro ocorreu durante o Estado Novo. Aquela foi a primeira vez que um governo nacional decidiu criar um padrão monetário no país. A ideia era justamente uniformizar todo o dinheiro que estava em circulação no território nacional. Naquele momento, 1 cruzeiro era equivalente a mil réis.

A primeira reforma monetária desta peça ocorreu durante o governo de Castelo Branco, quando foi substituída pelo cruzeiro novo. A próxima reforma ocorreu durante o governo de José Sarney, com o Plano Cruzado, e a última aconteceu durante o governo Collor.