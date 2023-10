conheça novo benefício da CAIXA que paga R$ 600,00

O Bolsa Verde é um programa governamental brasileiro destinado a apoiar financeiramente famílias de baixa renda que vivem em áreas de conservação ambiental e contribuem para a preservação da biodiversidade. Após um período de seis anos de inatividade, o programa foi retomado, trazendo esperança e alívio para as famílias que dependem desse auxílio para sobreviver e continuar seu importante trabalho de proteção ao meio ambiente.

O Programa Bolsa Verde

Estabelecido no Brasil em 2011 como parte do programa Brasil Sem Miséria, o Bolsa Verde teve um papel fundamental na redução da extrema pobreza e na preservação das áreas naturais, beneficiando cerca de 100 mil famílias até 2016, principalmente na região da Amazônia. Em 2023, o programa foi retomado e o valor do benefício foi aumentado para R$ 600,00, que será pago trimestralmente pela Caixa Econômica Federal.

Quem pode ser beneficiado

Para participar do programa, as famílias precisam atender a certos critérios. Primeiramente, devem ser consideradas de baixa renda, com uma renda per capita de até R$ 89,00 mensais. Além disso, é necessário que a família viva em áreas de conservação da natureza ou utilize de maneira sustentável os recursos naturais. As áreas elegíveis incluem Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas Federais e Reservas de Desenvolvimento Sustentável Federais, entre outras.

Primeiro pagamento e próximas etapas

No final de setembro de 2023, o Governo Federal realizou os primeiros pagamentos do programa, beneficiando 6.251 famílias. Os pagamentos serão feitos a cada três meses, totalizando cerca de R$ 3,7 milhões destinados aos beneficiários que vivem em áreas de unidades de conservação florestais, reservas extrativistas, de desenvolvimento sustentável e demais áreas rurais estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

Importância do Programa Bolsa Verde

A retomada do programa Bolsa Verde é uma conquista significativa para as famílias de baixa renda que vivem em áreas naturais e contribuem para a conservação ambiental. Além de apoiar financeiramente essas famílias, o programa reconhece e valoriza o importante trabalho de preservação da biodiversidade realizado por elas.



“O dinheiro público deve entrar mais facilmente nas comunidades, circular na economia local, aquecer o comércio e promover cidadania.” – Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

“A retomada do Bolsa Verde significa justiça social para comunidades que preservam o meio ambiente e contribuem no combate às mudanças do clima.” – Edel Moraes, Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável do MMA.

Como se inscrever e receber o benefício

Para se inscrever no programa Bolsa Verde, o Responsável Familiar (RF) deve assinar um Termo de Adesão, no qual serão especificadas as atividades de conservação a serem desenvolvidas. A adesão pode ser realizada de forma individual, com o cadastro da família pela plataforma sougov.br na página do Bolsa Verde. Há também a modalidade coletiva, na qual famílias beneficiárias são representadas por uma associação comunitária legalmente constituída.

O pagamento do benefício será realizado pela Caixa Econômica Federal, sendo creditado em Conta Poupança Fácil, Poupança Caixa ou Poupança Social Digital. Caso o beneficiário não possua conta, uma Conta Poupança Social Digital será automaticamente aberta em seu nome.

Coordenação e operação do Bolsa Verde

A coordenação, execução e operação do Bolsa Verde são de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). O Comitê Gestor do programa é composto também por representantes da Casa Civil e dos ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Fazenda, Planejamento e Orçamento.

Reconhecimento do trabalho das famílias

O Bolsa Verde é um programa essencial para garantir o apoio financeiro às famílias de baixa renda que vivem em áreas de conservação e contribuem para a preservação da biodiversidade. Além de proporcionar segurança econômica, o programa reconhece o trabalho dessas famílias na proteção do meio ambiente e no combate às mudanças climáticas. Para mais informações sobre o programa Bolsa Verde, visite o site oficial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) ou entre em contato com a Caixa Econômica Federal.