CONHEÇA O BRASIL, entenda qual o novo programa do governo

Na última terça-feira (26/09), o ministro do turismo, Celso Sabino, apresentou o mais novo projeto “Conheça o Brasil”. Nosso país com sua vasta extensão territorial e diversidade única, é um país que encanta viajantes de todo o mundo, mas a ideia é que esse novo programa estímule os interesses dos próprios brasileiros a desvendar as belezas e diversa cultura do Brasil.

Em parceria com algumas companhias áreas, a ideia é, além de incentivar, facilitar as viagens, principalmente de avião com o “Conheça o Brasil: Voando”, o governo federal irá buscar formas de democratizar o acesso e reduzir alguns custos. Já pensando em vocês podem aproveitar esse novo programa, nós criamos uma lista de lugares que vão te deixar com vontade de… conhecer o Brasil. Então, vamos lá!

Natureza exuberante

De praias de areias douradas a florestas tropicais intocadas, cidades pulsantes e uma riqueza cultural inigualável, o Brasil oferece uma experiência de turismo verdadeiramente memorável. Portanto, aqui, vamos te mostrar algumas opções pra que você conheça o Brasil, explorando suas belezas naturais, alegria contagiante e rica herança cultural.

Praias paradisíacas

De Copacabana, no Rio de Janeiro, à Praia do Forte, na Bahia, há uma praia para todos os gostos. As águas cristalinas e as areias brancas são convites irresistíveis para relaxar, nadar e praticar esportes aquáticos.

Amazônia: o pulmão do mundo

A Floresta Amazônica, o maior ecossistema tropical do planeta, é uma joia da biodiversidade, e é parte importantíssima do nosso país, conhecer o Brasil daqui será incrível. Assim, explorar suas trilhas e rios é uma aventura incrível, onde você pode avistar animais raros, como araras, onças e botos cor-de-rosa. Além disso, conhecer comunidades indígenas e aprender sobre suas tradições é uma experiência enriquecedora.

Cataratas do Iguaçu



Localizadas na fronteira entre o Brasil e a Argentina, as Cataratas do Iguaçu são um espetáculo de tirar o fôlego. Então, com suas quedas d’água majestosas, envoltas em uma vegetação exuberante, este é um Patrimônio Mundial da UNESCO que deve estar na lista de qualquer viajante.

Conheça a cultura e diversidade do Brasil

Que tal aproveitar essa nova oportunidade para conhecer um pouquinho mais da cultura que nosso vasto país proporciona? Aliás, uma das melhores formas de conhecer o Brasil é experimentando novos ares, sabores e músicas.

Carnaval do Rio de Janeiro

O Carnaval do Rio é uma celebração mundialmente famosa da música, dança e cultura brasileira. Com desfiles de escolas de samba, festas animadas e fantasias deslumbrantes, é uma experiência única. Durante essa época do ano, o Rio de Janeiro se transforma em um espetáculo de cores e ritmos.

Salvador e o Pelourinho

Salvador, na Bahia, é um centro cultural vibrante, com seu Pelourinho, um bairro histórico que é um Patrimônio Mundial da UNESCO. Suas ruas de paralelepípedos, casas coloridas e música de rua tornam-no um local fascinante para mergulhar na história e cultura afro-brasileira.

Gastronomia Brasileira

A comida brasileira é uma mistura deliciosa de influências indígenas, africanas e europeias. Experimente pratos típicos como a feijoada, a moqueca e o acarajé. Além disso, não deixe de degustar frutas tropicais frescas e uma dose de caipirinha, a bebida nacional.

Cidades vibrantes

Separamos algumas cidades que vão de deixar com gostinho de quero mais.

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro também é famoso por suas praias icônicas, incluindo Copacabana e Ipanema, mas também abriga o icônico Cristo Redentor, que observa a cidade do alto do Corcovado. A cidade é um destino cosmopolita, repleto de vida noturna, cultura e esportes.

São Paulo

São Paulo, a maior cidade do Brasil, é uma metrópole dinâmica, conhecida por sua gastronomia de classe mundial, museus fascinantes e uma cena artística efervescente. Não deixe de visitar a Avenida Paulista, o MASP e o Mercado Municipal.

Recife e Olinda

Recife e sua vizinha Olinda são cidades do nordeste brasileiro que preservam a história colonial e têm um cenário artístico e cultural vibrante. Suas praias de águas mornas e festas tradicionais, como o Carnaval de Olinda, são imperdíveis.

Dicas para viajar e conhecer o Brasil

Já que o governo vai cuidar dessa parte de acessibilidade aos aeroportos e voos aéreos que tal você dar uma atençãozinha a outras coisas pra suas viagens serem incríveis? Aqui vão algumas dicas.

1 – Vacinas e seguro de viagem

Certifique-se de verificar as vacinas necessárias antes de conhecer o Brasil e considere a aquisição de um seguro de viagem para garantir assistência médica em caso de necessidade.

2 – Clima variado

O Brasil é grande, e o clima varia de região para região. Esteja preparado para diferentes condições climáticas, dependendo do local que você visitar.

3 – Cautela em áreas urbanas

Como em qualquer grande cidade do mundo, é importante tomar precauções em relação à segurança, especialmente em áreas urbanas movimentadas.

Aproveite e fique ligado nas próximas informações que vão sair sobre o novo programa “Conheça o Brasil” e siga nossas dicas para ter uma experiência incrível!