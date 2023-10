conheça o Método Pomodoro para revisão

Faltam menos de 10 dias para o primeiro dia de provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Dessa maneira, todos os candidatos inscritos devem aproveitar os últimos momentos disponíveis para revisar os conteúdos que poderão ser cobrados no exame de forma eficiente.

Lembre-se de que não basta estudar com intensidade: o seu estudo também deve ser eficiente para que você consiga memorizar aquilo que está revisando. A boa notícia é que existem algumas estratégias eficazes para revisar o conteúdo de forma eficiente nos dias que antecedem o ENEM 2023.

Para te ajudar nos seus estudos, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre uma das técnicas mais eficazes para revisão em pouco tempo: o Método Pomodoro. Vamos conhecer mais sobre esse método de estudo!

O que é o Método Pomodoro?

O Método Pomodoro é uma técnica de estudos que foi criada na década de 1980 pelo italiano Francesco Cirillo. O nome do método é baseado na palavra italiana para “tomate”, uma referência ao temporizador de cozinha em formato de tomate que Cirillo usava para medir o tempo.

A estratégia visa ajudar as pessoas a administrar o próprio tempo e a realizar uma tarefa de forma eficiente. Basicamente, o Método Pomodoro consiste em dividir o tempo em curtos períodos de estudo, seguidos de pausas curtas, com o objetivo de maximizar a concentração do estudante. O estudante pode dividir o tempo em 4 blocos de 25 minutos de duração cada um. Ao final de cada um dos blocos, você irá realizar uma pequena pausa de 5 minutos. Ao final de cada conjunto de 4 blocos, você poderá realizar uma pausa de 30 minutos.

A técnica de Francesco Cirillo foi pensada para fazer com que o estudante consiga manter a concentração e a produtividade ao longo de todo o período de estudos. Afinal, nós sabemos que estudar de forma intensa por horas seguidas pode não ser eficiente do ponto de vista da concentração, não é mesmo?

É por isso que a técnica mencionada pode ser muito eficiente para os estudantes que precisam revisar o conteúdo para o ENEM 2023 em pouco tempo. Tenha em mente que, devido ao tempo reduzido, você deve conseguir estudar da forma mais eficiente possível, buscando manter a mente focada e a concentração. Assim, o Método Pomodoro pode ser um bom aliado nesse momento.



Como usar o Método Pomodoro para revisar para o ENEM 2023?

A aplicação do Método Pomodoro para a revisão nos últimos dias que antecedem o ENEM pode ser uma estratégia eficaz para aproveitar ao máximo o tempo restante até primeiro dia de provas (05 de novembro).

O primeiro passo para colocar o Método Pomodoro em prática nesse momento é organizar o material que precisa ser revisado antes da prova. Para isso, você pode selecionar os tópicos mais cobrados por cada uma das matérias do ENEM e dividir os seus dias de estudo de acordo com eles. Não deixe de revisar também as principais informações sobre a prova de redação.

Depois disso, é importante que você crie metas para cada uma das suas sessões com o Método Pomodoro. Você pode, por exemplo, definir como meta revisar dois tópicos de história ou, se preferir, realizar 20 questões de matemática.

Também é fundamental que você tenha um temporizador para rastrear seu tempo de estudo. Você pode usar o cronômetro do seu celular, um aplicativo relacionado ao Método Pomodoro ou, se quiser, um relógio tradicional. Mas, cuidado com o celular: busque evitar distrações que podem atrapalhar os seus estudos.

Por fim, procure realizar atividades leves durante as suas pausas, como beber água, ir ao banheiro, conversar com um colega, comer um alimento leve, entre outras possibilidades.