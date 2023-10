Conheça os cargos e salários do concurso Câmara de São Paulo

O concurso Câmara de São Paulo está indo de vento em popa! Agora, a Câmara Municipal de São Paulo acaba de lançar seu aguardado edital, oferecendo um total de 38 vagas.

Dessas, 12 vagas são destinadas ao cargo de Consultor Técnico Legislativo, enquanto as 26 restantes são para Técnico Legislativo. Além disso, haverá a formação de um cadastro de reserva.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 23 de novembro de 2023, com o prazo de pagamento do boleto estendendo-se até o dia 24 de novembro.

Quer saber mais detalhes sobre o concurso Câmara de São Paulo? É só continuar lendo até o final e ficar sabendo de tudo!

Como serão as provas para o concurso Câmara de São Paulo

O processo seletivo para este concurso terá várias etapas, o que inclui:

Provas Objetivas;

Provas Discursivas;

Prova Prática de Taquigrafia;

Prova de Títulos;

Exame Psicotécnico;

Investigação Social.

A data prevista para as provas é 14 de janeiro de 2024, e as solicitações de isenção da taxa de inscrição podem ser feitas até 23 de novembro de 2023, ao se encerrarem as inscrições.



Você também pode gostar:

Situação atual do edital da Câmara de São Paulo

A publicação do edital do concurso da Câmara de São Paulo aconteceu em 23 de outubro de 2023, marcando um importante passo no processo seletivo. Assim, o caminho para este anúncio envolveu a contratação da Fundação Getúlio Vargas como banca examinadora em 13 de setembro de 2023.

Além disso, a formação da comissão organizadora já havia ocorrido em 13 de abril de 2023.

Remuneração dos aprovados no concurso Câmara de São Paulo

Segundo as informações do edital, os salários iniciais dos servidores da Câmara de São Paulo variam entre R$ 6.584,03 e R$ 14.113,59 para as seguintes áreas de atuação:

Legislativa;

Engenharia;

Contabilidade;

Saúde;

Administrativa;

Tecnologia da Informação;

Arquitetura;



Inscrições para o certame

Os candidatos interessados em participar deste concurso têm a oportunidade de se inscrever entre os dias 25 de outubro e 23 de novembro de 2023, utilizando o site da banca examinadora FGV.

As taxas de inscrição são de R$ 155,00 para o cargo de Consultor Técnico Legislativo e R$ 90,00 para o cargo de Técnico Legislativo.

Aqueles que desejam solicitar isenção da taxa de inscrição têm até 23 de novembro de 2023 para fazê-lo. Conforme informações do edital, a isenção será concedida apenas aos candidatos amparados pelo Decreto Municipal n.º 51.446, de 28 de abril de 2010. Desde que possuam comprovação de renda familiar per capita que não ultrapasse o valor correspondente ao menor piso salarial vigente no Estado de São Paulo.

Cargos e vagas disponíveis

O concurso Câmara Municipal de São Paulo planeja preencher 38 vagas, sendo 12 para Consultor Técnico Legislativo e 26 para Técnico Legislativo, com a possibilidade de cadastro reserva (CR).

É importante ressaltar que as vagas destinam-se exclusivamente à cidade de São Paulo/SP. Segundo as diretrizes do edital, 5% das vagas providas durante o prazo de validade do concurso serão para candidatos com deficiência, conforme a Lei Municipal n.º 13.398/2002, e 20% para candidatos negros ou afrodescendentes.

Etapas do concurso

O concurso seguirá diversas etapas, até certo ponto sob responsabilidade da FGV, conforme descrito no edital:

Provas Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Provas Discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova Prática de Taquigrafia, de caráter eliminatório;

Prova de Títulos, de caráter classificatório;

Exame Psicotécnico, de caráter eliminatório;

Procedimento de Heteroidentificação, realizado entre a nomeação e a posse, e Perícia Médica, no momento da posse. A saber, estas etapas são destinadas aos candidatos que concorrem, respectivamente, à reserva de vagas para candidatos negros e para candidatos com deficiência, com supervisão da CMSP (Câmara Municipal de São Paulo);

Investigação Social e Comprovação de Idoneidade e Boa Conduta, de caráter eliminatório, sob responsabilidade da CMSP.

A Prova Objetiva, sendo a primeira etapa do processo, está programada para se realizar em 14 de janeiro de 2024. Além disso, todas as provas e etapas acontecerão na cidade de São Paulo/SP e consistirão em questões de múltipla escolha, com cinco opções de resposta, sendo apenas uma correta, como é costume da banca FGV.

Como estudar para o concurso Câmara de São Paulo

Como vimos, as provas objetivas do certame acontecem em poucos meses. Por isso, se você quer aumentar as chances de sucesso, precisa intensificar sua preparação. Veja a seguir algumas dicas nesse sentido:

Revise com regularidade e espace essas revisões para garantir a fixação do conteúdo;

Tenha uma rotina de estudos organizada;

Pratique a interpretação de texto, a qual é muito cobrada pela FGV;

Estude com provas anteriores.

Por fim, gostou de saber mais sobre o concurso Câmara de São Paulo? Agora coloque as dicas em prática e boa sorte nas provas!