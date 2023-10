Conheça os novos BMWs dos jogadores do Real Madrid: Bellingham escolhe o carro mais caro

AComo já é uma tradição, no início de cada nova temporada de futebol, os jogadores da equipa principal do Real Madrid receberam os seus novos carros para a temporada 2023-2024.

Este é o segundo ano de parceria do clube com a BMW e agora o leque de opções para os jogadores é ainda maior.

Carros com etiqueta de emissões ZERO para o Real Madrid

Ao contrário do ano passado, onde as únicas opções eram 100% elétricas, agora os jogadores podem escolher modelos parcialmente elétricos.

É o caso dos híbridos plug-in, que podem rodar quase 100 km com eletricidade, mas também possuem tanque de gasolina. Em qualquer caso, porém, todos os carros disponíveis para o Real Madrid a primeira equipe tem o selo de emissões ZERO.

CEO da Apple, Tim Cook, visita instalações do Real Madrid e conhece jogadores

Até quatro modelos diferentes foram escolhidos pelos jogadores da equipe titular e pelo técnico, Carlos Ancelottientre coupes (BMW i4), sedãs (BMW i7) e os SUV iX e XM do catálogo da BMW.

O mais ‘acessível’ de todos é o i4 eDrive35 i4 elétrico, que custa atualmente 57 mil euros, enquanto o mais caro é uma das novas opções: o híbrido plug-in XM que custa quase 180 mil euros.

É o segundo ano que os jogadores de futebol do Real Madrid conduzem modelos BMW.BMW

Jude Bellingham escolhe o BMW XM

A grande estrela da Liga, o inglês Jude Bellingham, escolheu o XM como seu primeiro BMW na cor branca, que também era o preferido da maioria da equipe. Até oito jogadores optaram pelo único modelo que não é 100% elétrico.

O próximo na lista de preferências foi o i4, escolhido por sete jogadores e pelo treinador italiano, seguido de perto pelo iX, o outro SUV e este com bateria -que, aliás, os jogadores já conhecem do ano passado-, também com sete pedidos. Nacho foi a única ‘nota discordante’, optando pelo i7 elétrico.

Bellingham dirigindo um BMW XM com 650 cv e quase 180 mil euros.BMW

A título de curiosidade, apenas os capitães Nacho, Modric (o croata foi o único que optou pelo iX M60 de 619 cv e 133 mil euros) e Tchouamenique recebe o ‘modesto’ i4 eDrive35 de 286 cv, ‘desmarcou-se’ dos demais.

Ancelotti, fiel ao seu estilo, escolheu uma cor personalizada do catálogo BMW Individual, assim como Modric e Camavinga.

Os quatro modelos que os jogadores puderam escolher: iX, XM, i4 e i7.BMW

Os novos BMW do Real Madrid: o iX, XM, i4 e i7

Se no ano passado os dois modelos que os madridistas puderam desfrutar foram o i4 cupê e o iX SUV, para a temporada 2023-2024 há uma mudança de modelos pois há duas novidades.

É a limusine i7 (aqui você pode ler um teste), que só escolheu o Nacho e que com 544 cavalos é um dos carros elétricos mais luxuosos e avançados do momento.

Além deste modelo -que também é atribuído a Florentino Prez- a outra novidade é o XM que vai direto para as garagens de Courtois, Kepa, Carvajal, Ceballos, Gler, Joselu and Rodrygo -além do já mencionado Bellingham.

Os jogadores não terão problemas em recarregar os seus novos veículos, já que a BMW adaptou o complexo de treino de Valdebebas instalando pontos com um total de 900 kW de potência disponível… para além do facto de os jogadores também terem carregadores em suas casas.

