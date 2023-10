Conor McGregor afirma que está oficialmente de volta ao grupo de testes da USADA

Conor McGregor parece ter colocado as rodas em movimento para seu retorno.

O CEO do UFC, Dana White, também disse que esperava que McGregor voltasse oficialmente ao grupo de testes em breve e na quarta-feira, McGregor postou o que parece ser uma mensagem da USADA afirmando que ele agora está sujeito a testes em preparação para uma luta em 2024.

Veja a parte da mensagem que McGregor postou aqui:

“Caro Conor McGregor, a Agência Antidopagem dos Estados Unidos (USADA) gostaria de reservar um momento para recebê-lo de volta como membro do Grupo Registrado de Testes do UFC (RTP).”

Se os testes de McGregor começarem esta semana, ele estará elegível para competir em abril de 2024. Ninguém sabe contra quem ele receberá o cartão amarelo, embora o candidato leve Michael Chandler seja o favorito há muito tempo. Chandler tem frequentemente convocado uma briga com McGregor e os dois recentemente atuaram como treinadores adversários no O Lutador Final 31 com um confronto futuro alardeado durante o show.