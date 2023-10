Conor McGregor atira de volta em ‘frango cru’ Canelo Alvarez após diss online

Conor McGregor e Canelo Alvarez trocaram golpes online depois que McGregor se colocou à frente do desempenho da estrela mexicana contra Floyd Mayweather.

McGregor despertou a ira de Alvarez quando postou um clipe da vitória de Mayweather sobre Alvarez em 2103, elogiando Mayweather e acrescentando que ele “acertou mais golpes” no agora aposentado boxeador.

“Eu só preciso de uma mão com você e não preciso dar tantos socos”, Alvarez respondeu em X, incluindo um emoji risonho.

Na verdade, a afirmação de McGregor está correta – em grande parte. De acordo com as estatísticas da Compubox dos respectivos encontros dos lutadores com Mayweather, o ex-campeão de duas divisões do UFC acertou 26% de seus socos e 28% de seus jabs no “Money Fight” de 2017, enquanto Alvarez acertou 22% de seus socos e 15%. por cento de seus jabs no confronto de 2013. Alvarez venceu em socos poderosos, no entanto, acertando 31 por cento de seus golpes, em comparação com 25 por cento de McGregor.

Claro, isso não importou para McGregor, que respondeu ao campeão mexicano com estilo ousado.

“Saul, seu frango cru, vou arrancar os ligamentos da articulação do seu joelho”, escreveu Mcgregor no X. “Eu nem preciso de mãos para acabar com você, vou chutar você até ficar rosado, deixando você parecendo que estava deixado ao sol por muito tempo haha ​​bunda sardenta. Eu verei você e veremos. Canelo é um floco de milho, sem açúcar.”

Alvarez é a menina dos olhos de muitos oponentes em potencial, incluindo lutadores do MMA e do mundo dos influenciadores. O campeão meio-médio do UFC Kamaru Usman tentou em vão despertar o interesse em um confronto com o campeão dos super-médios WBA (Super), WBC, IBF, WBO e The Ring, que recentemente defendeu seus cinturões de forma dominante contra Jermell Charlo. Recentemente, Jake Paul fez outra chamada por meio de um pôster falso de luta, continuando sua busca para provar sua legitimidade no mundo do boxe.

Espera-se que McGregor retorne ao octógono contra Michael Chandler no próximo ano, embora o cronograma para a luta não esteja claro com o recente rompimento entre o UFC e a Agência Antidoping dos EUA, parceira de longa data em testes de drogas, que rompeu com a promoção do MMA por causa de seu lidar com as expectativas de teste do ex-campeão.