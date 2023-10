Conor McGregor ‘enviou minhas coisas’ para entrar novamente no grupo de testes da USADA, ‘bola rolando’ no retorno ao UFC

Conor McGregor parece pronto para finalmente reingressar no programa antidoping do UFC, o que deve abrir caminho para um eventual retorno ao octógono.

O ex-campeão das duas divisões postou uma breve atualização no Instagram após uma sessão de treinamento onde afirmou que apresentou a documentação ao vice-presidente sênior de saúde e desempenho de atletas do UFC, Jeff Novitzky, que supervisiona o programa antidoping do UFC, que provavelmente será o próximo passo para voltar a integrar o grupo de testes administrado pela Agência Antidopagem dos Estados Unidos.

Os lutadores que abandonaram o grupo de testes deverão passar por seis meses de testes antes de serem autorizados a competir novamente. McGregor abandonou o programa antidoping do UFC enquanto se recuperava de uma perna quebrada sofrida em sua última luta contra Dustin Poirier em 2021.

“Encontre meus alvos. Acerta-lhes. F*** as consequências”, escreveu McGregor. “Você irá cair. Isso é lutar. Dia de sparring com o habilidoso Nikolay Grozdev. Sempre uma luta incrível com o cara esperto.

“Enviei minhas coisas para [Jeff] Novitzky. Bola rolando. Vejo você em breve, seu trabalho leve, idiota.

O golpe final parece dirigido a Michael Chandler, que McGregor deverá enfrentar em seu retorno à ação no UFC. Os lutadores já se enfrentaram como treinadores na temporada mais recente do The Ultimate Fighter, mas o confronto tem sido continuamente adiado enquanto se aguarda o retorno de McGregor ao programa antidoping do UFC.

McGregor já esteve em contato com a USADA já em maio, mas nunca voltou a ingressar no programa. Na última atualização publicada em 28 de setembro, McGregor não foi testado pela USADA em 2023.

Esta última atualização pode finalmente fornecer alguma clareza sobre o tão esperado retorno de McGregor.

O momento de voltar ao grupo de testes também vem depois que Chandler sugeriu um possível confronto com McGregor no histórico evento UFC 300, que acontecerá em 2024.

“Meu coração diz que a maior luta que vimos em muito tempo tem que acontecer no maior card que o UFC vai montar desde o UFC 200, desde o UFC 100”, disse Chandler na quarta-feira.

“Do fundo do meu coração, meu instinto diz que podemos esperar até o UFC 300. Ainda bem que tenho muitas coisas para me manter ocupado e tenho a oportunidade de treinar para Conor por muito tempo.”

O UFC 300 ainda não foi agendado oficialmente, mas pelo calendário atual, o card provavelmente acontecerá em abril. Para que McGregor aparecesse naquele card e passasse por seis meses de testes antidoping, ele precisaria entrar novamente no programa antidoping do UFC em outubro – e é exatamente isso que parece que ele está fazendo.