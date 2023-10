Conor McGregor não enfrentará acusações criminais por acusações de agressão sexual no jogo do Miami Heat

Conor McGregor foi inocentado de acusações criminais relacionadas a uma noite interessante com o Miami Heat.

Na segunda-feira, o TMZ informou que McGregor não enfrenta acusações criminais depois de ser acusado de agredir sexualmente uma mulher em um jogo das finais da NBA no Kaseya Center em 9 de junho. falta de “testemunhas contraditórias e/ou corroborantes” do alegado incidente, o caso não poderia ser prosseguido.

Pouco depois da notícia das acusações, foi divulgado um vídeo de McGregor e seu acusador entrando juntos no banheiro na noite do suposto incidente. Os promotores analisaram as imagens do encontro e também levaram em consideração o relato de um atendente, que lhes disse que “não ouviram quaisquer sinais de angústia ou sons que corroborassem que o que quer que estivesse acontecendo não era consensual”. Uma amiga do acusador também disse aos promotores que não foi informada de que McGregor cometeu agressão sexual quando discutiram os acontecimentos da noite.

O TMZ acrescenta mais dois pontos-chave do memorando, observando que os promotores também mencionaram que o acusador foi citado perguntando aos detetives se eles acreditavam que McGregor “gostaria de ‘acordar’ ou ‘suborná-la’ se ela não processasse as acusações”. Dadas as circunstâncias, foi determinado que ““o Estado não seria capaz de satisfazer o seu ônus da prova além de qualquer dúvida razoável”.

A advogada de McGregor, Barbara Llanes, divulgou a seguinte declaração ao TMZ Sports:

“Após uma investigação minuciosa, incluindo uma análise de vídeos e entrevistas com testemunhas oculares, as autoridades concluíram que não há nenhum caso a prosseguir contra o meu cliente, Conor McGregor. Em nome do meu cliente, de sua família e de seus fãs, estamos satisfeitos que isso tenha acabado.”

A noite de McGregor em Miami ganhou as manchetes antes das acusações surgirem, quando ele supostamente feriu um mascote do Heat durante uma manobra no meio do jogo que deu errado.

O ex-campeão de duas divisões do UFC não luta desde que quebrou a perna em uma luta trilogia contra Dustin Poirier no UFC 264 em julho de 2021. Ele recentemente voltou a entrar no grupo de testes de drogas da USADA – em meio à polêmica separação da agência com o UFC – com planos de retorno em 2024.