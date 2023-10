Conor McGregor não enfrentará acusações por incidente em jogo nas finais da NBA, investigação encerrada

Conor McGregor não enfrentará acusações criminais pela interação que teve com uma mulher em um jogo das finais da NBA no início deste verão… TMZ Esportes aprendeu.

De acordo com um memorando de encerramento que obtivemos… os promotores disseram que havia “evidências insuficientes”, bem como “testemunhas contraditórias e/ou não corroboradoras” para provar, além de qualquer dúvida razoável, que McGregor agrediu sexualmente uma mulher durante um encontro no banheiro no Nuggets vs. . Jogo de calor em Miami em 9 de junho.

Conor McGregor acusado de estuprar uma mulher nas finais da NBA, ele nega as acusações



No documento, os promotores escreveram que viram imagens de CCTV do Kaseya Center na noite do incidente… e mostraram que McGregor e seu acusador entraram em uma situação difícil. banheiro masculino juntos por aproximadamente cinco minutos. Eles escreveram também mostraram que depois que os dois saíram do banheiro, eles foram vistos juntos em um clube dentro da arena da NBA até que seguiram caminhos separados por volta das 12h40.



Os promotores acrescentaram, no entanto, que quando entrevistaram um atendente que estava no mesmo banheiro… ele disse que embora tenha visto a estrela do UFC e seu acusador entrando juntos em uma barraca, ele “não ouviu nenhum sinal de angústia ou sons que corroborariam que o que quer que estivesse ocorrendo não era consensual.”

As autoridades também disseram que conversaram com o amigo do acusador de McGregor… que lhes disse que a suposta vítima nunca mencionou que Conor a havia atacado. Na verdade, os promotores escreveram no documento que o amigo do acusador disse que a mulher havia ligado para a mãe naquela mesma noite “para dizer que havia conhecido” McGregor.



Os promotores também escreveram no memorando que quando a mulher inicialmente tentou fazer a reclamação contra McGregor à polícia… ela perguntou aos detetives se eles acreditavam que o lutador de 35 anos “gostaria de ‘acertar’ ou ‘suborná-la’ se ela não apresentou acusações.”

“À luz dos factos e circunstâncias acima”, escreveram os procuradores no memorando, “o Estado não seria capaz de satisfazer o seu ónus da prova para além de qualquer dúvida razoável”.

Bárbara Llanes de Gelber Schachter & Greenberg, advogado de McGregor, disse em comunicado ao TMZ Esportes na terça-feira ela ficou “satisfeita” com a conclusão.