Conor McGregor não exclui Francis Ngannou contra Tyson Fury: ‘Com poder… tudo pode acontecer’

Conor McGregor estará na frente e no centro para assistir ao ex-campeão do UFC Francis Ngannou tentar chocar o mundo quando enfrentar Tyson Fury em uma luta de boxe de 10 rounds no sábado.

O superastro irlandês anunciou que estará presente no confronto cruzado com Ngannou fazendo sua estreia profissional contra o indiscutivelmente melhor boxeador peso pesado dos últimos 25 anos. Ngannou entrará na luta como um grande azarão, mas McGregor sabe que tudo é possível quando se trata de luta, especialmente depois que ele tentou realizar um feito semelhante quando enfrentou Floyd Mayweather em uma luta de boxe em 2017.

“Francisco tem poder”, disse McGregor no Twitter. “Francisco tem grande poder com a mentalidade de um atacante. Se ficar um pouco mais difícil para ele nas últimas rodadas, a mentalidade do atacante resistirá, em comparação com a mentalidade de um artista marcial misto. Com poder, com isso tudo pode acontecer.”

McGregor também elogiou o trabalho de Ngannou com Mike Tyson para ajudá-lo a se preparar para Fury, o que poderia beneficiá-lo tanto mental quanto fisicamente antes da luta.

Está bem documentado que Fury recebeu o nome do ex-nocauteador peso pesado, mas agora ele terá que olhar através do ringue para ver Tyson treinando seu oponente em Ngannou. Acrescente a isso, Tyson foi quase sempre o homem mais baixo e menor em muitas de suas maiores lutas e isso talvez pudesse oferecer a Ngannou algumas dicas enquanto ele tenta diminuir a distância para o Fury mais alto e mais longo.

“Mike Tyson no canto – esse tipo de estilo poderia ser uma criptonita de um tipo de lutador de longa distância em Tyson Fury”, explicou McGregor. “Não acho que Tyson Fury vai querer deixar Francis testar seu poder nele.

“Mike Tyson deu algumas dicas sobre como entrar, mudar um ângulo, acertar um golpe que atinge o topo da têmpora, para tornar a luta interessante?”

Embora as probabilidades estejam definitivamente contra a vitória de Ngannou, McGregor reconhece que, assim como ele, o nativo de Camarões sempre preferiu se levantar e atacar os adversários no UFC. Essa base deve permitir que Ngannou faça uma transição mais suave para o boxe e forneça algumas armas realmente perigosas para usar contra Fury.

“Francis Ngannou para mim é mais um kickboxer / boxeador do que um lutador de artes marciais mistas, na minha opinião”, disse McGregor. “Ele é mais um lutador em pé do que um lutador de artes marciais mistas. Você começa a brigar com Francis, nunca é bom para ele. Ele tem mentalidade de atacante. Isso vai valer para ele nesta luta.

“Ele tem uma pergunta difícil com Tyson Fury, mas qualquer homem pode acertar um tiro. Tyson é atingido. Vai ser uma pergunta difícil. Estou animado para ver isso se desenrolar.”

Por todas as maneiras como falou sobre Ngannou, McGregor sabe que Fury oferecerá ao ex-peso pesado do UFC um teste extremamente difícil e potencialmente impossível de passar no sábado.

“Tyson parece ótimo na preparação”, disse McGregor. “Rápido, leve, evasivo, poderia ser um desempenho realmente estelar de Tyson Fury aqui.”

McGregor testemunhará tudo ao lado do ringue quando Fury e Ngannou se enfrentarem no sábado, com o card principal começando no pay-per-view às 14h00 horário do leste dos EUA.