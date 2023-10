Conor McGregor visa retornar em abril, relata Alexander Volkanovski: ‘Fui impedido de viver’

Conor McGregor finalmente tem uma data definida para seu retorno ao UFC.

“Abril”, disse McGregor aos repórteres no tapete vermelho Fury vs. Ngannou em Riade, Arábia Saudita (via MMA Junkie). “Eles estão dizendo abril agora. Estou feliz com abril. Eu teria adorado antes, mas tenho que ser – para ser honesto e realista, e para meus fãs, quero fazer uma boa corrida, me reconstruir e é isso. Parece abril, artes marciais mistas.”

McGregor, 35, não compete desde que sofreu uma lesão devastadora na perna em sua luta trilogia contra Dustin Poirier em julho de 2021.

No total, o ex-campeão de duas divisões do UFC lutou no MMA apenas quatro vezes desde a conquista do título em 2016 sobre Eddie Alvarez, imprensando uma vitória sobre Donald Cerrone entre a derrota do título para Khabib Nurmagomedov e derrotas consecutivas para Poirier.

“Fui impedido de viver há quase três anos”, disse McGregor. “Entenda que. Eu superei o que passei. Estou sentado sobre uma lesão e uma derrota. Imagina o que isso [does]. Você ouviu o que Alexander Volkanovski disse – eu me identifico. Devo voltar ao meu modo de viver. Este é o meu trabalho. Então é muito frustrante e espero que possamos voltar [in April].”

“Eu só quero a data”, acrescentou McGregor. “Meu encontro, por favor. É isso.”

Volkanovski, campeão peso pena do UFC, falou com emoção sobre suas lutas com a saúde mental quando fora de competição após a derrota por nocaute para Islam Makhachev no UFC 294. Volkanovski disse que parte do motivo pelo qual aceitou a luta de última hora contra o campeão dos leves foi porque sentar à margem “estava apenas fazendo minha cabeça” e que “precisava de uma luta” para manter sua mente ocupada e dar-lhe um objetivo no qual se concentrar.

A inatividade de McGregor já foi complicada por si só. Esperava-se inicialmente que “The Notorious” lutasse contra Michael Chandler em algum momento no final de 2023, depois que a dupla serviu como treinadores em O Lutador Final 31, no entanto, o status de McGregor na USADA provou ser um obstáculo. McGregor retirou-se do grupo de testes de drogas da USADA após sua lesão e foi obrigado a entrar novamente no grupo por seis meses antes de poder competir.

O UFC e a USADA se separaram no mês passado, e McGregor foi pego no fogo cruzado do complicado divórcio. O CEO da USADA, Travis Tygart, afirmou que a parceria se tornou “insustentável dadas as declarações feitas pelos líderes do UFC e outros questionando a posição de princípio da USADA de que McGregor não poderia lutar sem estar no grupo de testes por pelo menos seis meses”, enquanto o diretor de negócios do UFC, Hunter Campbell repreendeu duramente o que chamou de afirmações “nojentas” e “perturbadoras” de Tygart.

McGregor voltou oficialmente ao grupo de testes de drogas do UFC em 8 de outubro, o que significa que ele estará elegível para competir novamente em 8 de abril de 2024. Ele recentemente submeteu seus primeiros testes de drogas desde que voltou a entrar no programa. McGregor disse no sábado que Chandler ainda “parece ser” seu adversário esperado, mas expressou vontade de lutar contra quem o UFC quiser.

Mais do que qualquer outra coisa, ele só quer ter uma agenda ativa novamente.

“Eu preciso, cara. Se isso fosse boxe, se eu fosse boxeador – sim? – depois da minha lesão e da altura que alcancei, dos cinturões aos números do pay-per-view, eles me colocariam de volta contra esse cara [media member] que nunca lutou boxe antes”, disse McGregor. “Isso é o que eles fariam no boxe, para me recuperar. Mas não, você é jogado na cova dos tubarões, na cova dos leões do MMA. É assim que as coisas são, o que é bom. Mas eu só quero voltar e ficar ativo. Quero me tornar o melhor antes de encerrar o dia, e para que isso aconteça, para qualquer lutador, para ser o melhor que pode ser, ele precisa de uma competição consistente. Então, estou ansioso por isso.”