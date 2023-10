Conselheira Tutelar mais votada de Coruripe tem registro de candidatura cassado

Na eleição para a escolha dos cinco Conselheiros Tutelares para o município de Coruripe no biênio 2024/2027, a advogada pindoramense Dra. Maria Ivanicleide da Silva

Santos, recebeu 750 votos, sendo a candidata mais votada do município.

Após uma denúncia de abuso de poder político e religioso, feita por um anônimo e um dos candidatos ao Conselho Tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente – CMDCA, após análise em sua sede, decidiu por unanimidade dos presentes, pela a cassação do registro de candidatura da Dra. Maria Ivanicleide.

A decisão ocorreu após os denunciantes alegar que houve prática de abuso de poder político, por um vereador do município e abuso de poder religioso praticado por um dos pastores mais influentes do município, ambos favorecendo a denunciada, durante o processo eleitoral para a escolha de Conselheiros Tutelares do município de

Coruripe.

A informação saiu no diário oficial.

Nesta terça-feira (17), a advogada esteve apresentando sua defesa no fórum de Coruripe, onde entrou com uma ação preventiva, na tentativa de garantir seu direito na justiça.

Com informações de @pindoramanaintegra e @felizdesertofelizof