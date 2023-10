Conselho de Arquitetura e Urbanismo anuncia NOVO Concurso Público no país %

Um novo concurso público foi anunciado nesta sexta-feira, 27 de outubro. Desta vez, as chances são do Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

Ficou interessado? Veja a seguir.

Concurso público e vagas

Se você está em busca de uma oportunidade no serviço público, fique atento ao novo concurso do CAU RN (Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte)!

O primeiro passo para a realização do certame já foi dado, com a publicação do aviso de dispensa de licitação para a escolha da banca organizadora no Diário Oficial da União.

As empresas interessadas têm até o dia 3 de novembro para apresentar suas propostas e, em seguida, será escolhida a empresa responsável pela aplicação das provas.

Ainda não há informações sobre a oferta de vagas e os cargos que serão contemplados na seleção, mas é importante ficar de olho nas próximas informações.

O CAU RN é uma instituição que valoriza a excelência e busca profissionais qualificados para fazer parte de sua equipe. Se você é uma pessoa dedicada e comprometida com o serviço público, essa pode ser a sua chance de ingressar em uma carreira de sucesso.

Como foi o último concurso público



Você também pode gostar:

Se você está se preparando para o próximo concurso do CAU RN (Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte), é importante conhecer o histórico do último certame, realizado em 2013. Na época, o concurso foi unificado com o CAU nacional e ofereceu um total de 2.570 vagas, sendo 190 imediatas e 2.380 para cadastro reserva.

Os cargos oferecidos foram diversos e incluíram desde advogado até auxiliar de serviços gerais, com remunerações iniciais que variavam de R$ 678 a R$ 7.286,61. A lotação ocorreu em vários estados do país, incluindo o Rio Grande do Norte.

A banca organizadora do concurso foi o Instituto Iades e a seleção contou com uma grande variedade de cargos e oportunidades para profissionais de diversas áreas. Se você está se preparando para o próximo concurso do CAU RN, é importante ficar atento às informações sobre a oferta de vagas e os requisitos para cada cargo.

O CAU RN é uma instituição que valoriza a excelência e busca profissionais qualificados para fazer parte de sua equipe. Se você é uma pessoa dedicada e comprometida com o serviço público, essa pode ser a sua chance de ingressar em uma carreira de sucesso.

Outro concurso público

O concurso oferece um total de 6.640 vagas em diversos órgãos, incluindo:

Ministério da Gestão, Funai, Incra, MAPA, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Emprego, Antaq, MDIC, Previc, ANEEL, ANS, IBGE, Ministério da Justiça, MCTI, Ministério da Cultura, Advocacia Geral da União, Ministério da Educação,

MDHC, MPI, MPO e Inep. São muitas oportunidades em áreas como: Administração e Finanças Públicas, Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação, Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário, Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Políticas Sociais, Justiça e Saúde, Trabalho e Previdência, Dados, Tecnologia e Informação, e Nível Intermediário. E o melhor de tudo é que as vagas serão distribuídas em oito blocos temáticos, o que significa que você tem chances de encontrar a vaga dos seus sonhos. E não para por aí, algumas disciplinas que deverão ser cobradas incluem: direito constitucional, estrutura e funcionamento da administração pública, direito administrativo, valorização do ethos público, realidade brasileira e relações do Estado, e políticas públicas e desenvolvimento nacional. Cronograma liberado do Concurso Nacional Unificado Veja as datas anunciadas até o momento: indicação da adesão dos órgãos – até 29 de setembro 2023

publicação do edital de abertura de inscrições – 20 de dezembro de 2023

aplicação das provas – até março de 2024

resultado da etapa unificada – até maio de 2024

cursos de formação (quando houver) – até junho de 2024

posse dos novos servidores – até agosto de 2024 Veja mais aqui