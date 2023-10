Conselho de MEDICINA VETERINÁRIA abre vagas para cargos ADMINISTRATIVOS

Mais uma oportunidade aberta em concurso público para o Conselho de Medicina Veterinária.

Desta vez, as oportunidades são para candidatos com nível médio/técnico que desejam atuar na área administrativa do órgão.

As inscrições já estão abertas, diretamente pelo site da banca responsável pela organização do concurso, o Instituto Quadrix.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará (CRMV – CE). Ao todo, são oferecidas 2 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Assistente Administrativo – 1 vaga;

Agente Fiscal – 1 vaga.



Os salários oferecidos pelo CRMV – CE variam entre R$ 2.779,00 a R$ 3.175,96 dependendo do cargo.

Além da remuneração mensal, os candidatos aprovados ainda têm direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.204,16 por mês, plano de cargos, carreiras e salários e vale transporte.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso do CRMV – CE têm até o dia 06 de dezembro de 2023 para efetivar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto Quadrix.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 63.

Atribuições de cargo

Agente Fiscal

Visitar os profissionais estabelecidos: como pessoa física e/ou jurídica (hospitais, clínicas Veterinária, consultórios e outros), assim como órgãos públicos que atuam no ramo da medicina veterinária e zootecnia;

Planejar os roteiros de fiscalização na capital e no interior do estado do Ceará sob a supervisão da chefia;

Fornecer as informações básicas sobre a regularização da supervisão de um profissional habilitado (Responsável Técnico) junto aos proprietários/dirigentes das empresas e Órgãos Públicos que estejam atuando e área Veterinária e Zootecnia podendo, também;

Notificar eventuais infratores perante oCRMV-CE;

Dar início aos processos administrativos correspondentes aos autos de infração/multa;

Preparar relatório de avaliação de custo/benefício a cada viagem realizada a serviço do CRMV/CE;

Digitar memorandos, ofícios, relatórios, boletins e formuláriosrelacionados com o desempenho de suas atribuições; Inspecionar o veículo utilizado, antes e durante o percurso, verificando o nível do óleo, situação dos pneus, água de bateria e do radiador, parte elétrica, freios e acessórios, quando estiver a serviço do CRMV/CE;

Executar outras atividades compatíveis com o cargo;

Ser responsável pela emissão de relatórios, periódicos para a Diretoria;

Elaborar quadros e tabelas estatísticas, relatórios e outros;

Manter-se atualizado e acompanhar as alterações das legislações pertinentes à área de atuação;

Participar da organização e realização de eventos promovidos pelo CRMV/CE;

Executar outras atividades correlatas.

Assistente Administrativo

Digitar memorandos, ofícios, relatórios, boletins, formulários ou seguindo a ordem numérica pré-estabelecida, preparar a expedição de correspondência para os órgãos competentes;

Receber correspondências em geral, protocolando-as e processando a distribuição aos destinatários para que sejam tomadas as providências que cada caso requer;

Arquivar diariamente a documentação despachada, separando-as em expedida e recebida, em ordem alfabética por órgãos ou assuntos;

Operar a máquina copiadora;

Operar fax, recebendo e transmitindo mensagens;

Atender e realizar ligações telefônicas, urbanas e interurbanas, fazendo as devidas anotações para os interessados quando ausentes;

Atender ao público em geral, informando, esclarecendo e encaminhando a quem de direito para as providências cabíveis;

Catalogar e classificar os materiais bibliográficos recebidos selecionando-os e encaminhando-os aos interessados, conforme instruções recebidas;

Auxiliar na montagem de prestação de contas;

Auxiliar nas atividades de compras, pagamentos de fornecedores preenchendo e conferindo a documentação necessária;

Controlar a entrada e a saída de materiais permanentes e de consumo do Conselho de Medicina Veterinária, utilizando formulários apropriados;

Executar outras atividades relacionados às áreas da medicina veterinária e zootecnia;

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para o CRMV – CE contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

A prova objetiva e discursiva será aplicada no dia 14 de janeiro.

O concurso para o CRMV CE terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período de tempo, a critério do órgão.

Clique aqui para ler o edital na íntegra.