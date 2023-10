Conselho dos Técnicos Industriais anuncia Concurso para MÉDIO, TÉCNICO e SUPERIOR

Mais um concurso em breve. O edital vai contar com vários níveis de escolaridade, uma grande oportunidade nos dias de hoje.

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região em Santa Catarina (CRT 4 SC) está se preparando para realizar um novo concurso público.

Este concurso oferecerá oportunidades para candidatos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que podem chegar a até R$ 4.510. O Instituto Quadrix será responsável pela organização do concurso, embora a assinatura do contrato ainda não tenha sido confirmada.

Embora o número de vagas ainda não tenha sido divulgado oficialmente, os cargos já foram anunciados. Para candidatos com ensino médio, haverá a oportunidade de se candidatar ao cargo de auxiliar administrativo, que oferece uma remuneração inicial de R$ 2.090.

Aqueles que possuem ensino médio com formação técnica podem concorrer ao cargo de agente de fiscalização, com um salário inicial de R$ 3.500.

Para candidatos com formação de nível superior, o concurso oferecerá duas opções de cargos, ambos com uma remuneração inicial de R$ 4.510:

As lotações ocorrerão nas cidades de Curitiba e Florianópolis. Embora o número de vagas ainda não tenha sido divulgado, este é um concurso que promete oferecer uma variedade de oportunidades para diferentes níveis de qualificação.

O mais recente processo seletivo do CRT 4 SC ocorreu no ano de 2022 e contemplou um total de 245 vagas, sendo 18 para ocupação imediata e 227 para a criação de um cadastro reserva de pessoal. A banca organizadora responsável por conduzir o concurso foi o Instituto Quadrix.

Para candidatos com formação de nível médio, a distribuição das oportunidades foi a seguinte:

Para candidatos com formação de nível médio e curso técnico, as vagas foram distribuídas da seguinte maneira:

No nível superior, as vagas e formação de cadastro reserva foram distribuídas conforme abaixo:

A prova objetiva para todos os cargos constou de 120 questões, divididas nas seguintes categorias:

A classificação final também incluiu a avaliação de títulos como parte integrante do processo seletivo.

O concurso MMA ( Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima) liberou o edital com vagas para nível superior.

Se você interessa pelo edital, veja a seguir todos os detalhes do certame.

Concurso MMA e vagas

Foi anunciado, no Diário Oficial da União de hoje, 25 de outubro, o aguardado edital do mais recente concurso do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). O objetivo é preencher 98 vagas para o cargo de analista ambiental. A contratação da banca organizadora havia sido formalizada no último dia 11.

Para se candidatar ao cargo, é necessário possuir formação de nível superior em qualquer área de conhecimento. Os salários iniciais atingem o valor de R$ 10.633,33, com uma carga horária de 40 horas semanais. As inscrições ficarão abertas no período de 3 a 22 de novembro.

Das 98 vagas oferecidas pelo MMA, a distribuição é feita da seguinte maneira:

73 vagas destinadas à ampla concorrência

20 vagas reservadas para candidatos autodeclarados negros

5 vagas disponíveis para pessoas com deficiência

