Conselho Regional de Administração anuncia Concurso Público com salários de R$ 5,7 MIL

Mais um concurso público na praça. Os salários são atrativos. Sendo assim, os aprovados poderão receber salários de R$ 5,7 mil.

As oportunidades trata-se do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro- CRA-RJ.

Vagas concurso público

As chances são para:

Nível técnico

CARGOS VAGAS SALÁRIO Profissional de Apoio Administrativo 03 + 30 CR R$ 2.199,00

Requisitos: Curso de educação profissional técnica de nível médio conexos à Administração (Resoluções Normativas CFA nº 511/2017 e nº 618/2022).

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Administrador 01 + 10 CR R$ 5.747,00



Você também pode gostar:

Requisitos: Curso de Bacharelado em Administração e registro no Conselho Regional de Administração.

Os aprovados do concurso público receberão salários iniciais de R$ 2.199,00 para o cargo de nível técnico, e de R$ 5.747,00 para o cargo de nível superior.

E além de vencimento básico, os aprovados farão jus aos seguintes benefícios:

Auxílio-Refeição R$ 1.390,00;

Auxílio-Educação R$ 600,00 (por dependente);

Assistência Médica Hospitalar.

Como serão as provas do concurso público

Os candidatos passarão por uma única etapa de prova objetiva, que terá caráter eliminatório e classificatório. Esta prova está programada para ser realizada no dia 17 de dezembro de 2023, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, com a seguinte programação:

Turno da manhã (Das 08h00min às 12h00min): Candidatos ao cargo de Profissional de Apoio Administrativo.

Turno da tarde (Das 14h00min às 18h00min): Candidatos ao cargo de Administrador.

Cada prova objetiva do concurso público terá uma duração de 4 (quatro) horas e será composta por 40 questões de múltipla escolha. As questões apresentarão quatro alternativas (A, B, C e D), das quais apenas uma será considerada correta.

Como se inscrever

Os interessados em participar da seleção poderão se inscrever até 06 de novembro de 2023 através do site da banca do certame, IDIB. A taxa de inscrição depende do cargo escolhido. Veja:

Nível técnico: R$ 95,00

Nível superior: R$ 130,00

Como foi o último concurso público

O último concurso realizado pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA RJ) teve lugar em 2007. Naquela ocasião, o certame disponibilizou 9 vagas imediatas, além da formação de um cadastro de reserva.

A organização do concurso ficou a cargo do Núcleo de Computação Eletrônica (NCE/UFRJ), e os candidatos foram submetidos a provas objetivas como método de avaliação.

Os salários oferecidos variaram entre R$ 484,00 e R$ 7.587,00, e os cargos disponibilizados foram os seguintes:

Administrador; Advogado; Analista de Sistemas; Contador; Fiscal; Profissional de Apoio Administrativo; Profissional de Apoio Operacional; Técnico de Contabilidade; e Técnico de Informática.

Outro concurso aberto

O concurso EBERSH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) já conta com editais publicados para diversas áreas.

Ao todo são 695 vagas. A divisão vai acontecer do seguinte modo: 554 para área médica;

106 para área assistencial;

35 para área administrativa. Vagas concurso EBERSH As vagas estão distribuídas entre cargos de níveis médio, técnico e superior de escolaridade, apresentando uma variedade de opções salariais que começam em R$ 2.626,01 e podem chegar até R$ 12.524,35. Além disso, os candidatos selecionados terão direito a benefícios que incluem: Auxílio-alimentação no valor de R$ 563,16.

Auxílio pré-escolar no valor de R$ 183,72.

Assistência médica e odontológica.

Auxílio para pessoa com deficiência, disponível para filhos ou dependentes dos colaboradores. As oportunidades de emprego estão disponíveis em diversas regiões do Brasil, abrangendo o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, incluindo o Distrito Federal. Os candidatos podem ser alocados em 23 estados brasileiros, que são: Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Tocantins Cargos concurso EBERSH Sobre os cargos. Confira: Nível médio: assistente administrativo.

Nível técnico: técnico em análises clínicas, técnico em citopatologia, técnico em enfermagem, técnico em farmácia, técnico em necropsia, técnico em prótese dentária, técnico em radiologia, técnico em saúde bucal, técnico em contabilidade e técnico em segurança do trabalho.

Nível superior: advogado, analista administrativo, analista de tecnologia da informação, arquiteto, assistente social, biólogo, biomédico, dentista, enfermeiro, engenheiro, farmacêutico, físico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, jornalista, médico, nutricionista, pedagogo, profissional de educação física, psicólogo, tecnólogo em radiologia, tecnólogo em gestão hospitalar e terapeuta ocupacional. Para acessar os editais do concurso EBERSH, escolha a seguir: Como se inscrever Os interessados no concurso EBERSH poderão se inscrever até 30 de outubro, às 23h. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.ibfc.org.br. As taxas de participação variam de R$ 90 a R$ 159, a depender do cargo escolhido.