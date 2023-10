Consignado está em 1,84%. Veja como consultar a taxa de juros

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável pelo pagamento de aposentadorias, pensões e benefícios como o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Para aqueles que recebem esses benefícios, é possível consultar as taxas de juros do empréstimo pessoal consignado cobradas por instituições financeiras através do aplicativo ou site Meu INSS. Essa ferramenta permite que os aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS tenham acesso às informações sobre as taxas praticadas no mercado.

Taxas de Juros para Empréstimo Consignado

Atualmente, o teto dos juros para empréstimo consignado está em 1,84% ao mês. Já para o cartão de crédito consignado e o cartão de benefício, a taxa passou de 2,83% para 2,73% ao mês. Essa redução nas taxas foi aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) em 11 de outubro.

É importante destacar que essas taxas podem variar de acordo com cada instituição financeira. Por isso, é fundamental que os beneficiários do INSS consultem as taxas praticadas pelos bancos antes de contratar um empréstimo consignado.

Como Consultar as Taxas de Juros

A consulta das taxas de juros do empréstimo consignado pode ser feita de forma simples e rápida através do aplicativo ou site Meu INSS. Não é necessário realizar login ou fornecer senha para acessar essas informações.

Acesse o Meu INSS e na tela principal, localize o ícone “Taxas de Empréstimo Consignado”. Clique nesse ícone para obter a relação dos bancos e as respectivas taxas de juros praticadas. É importante mencionar que as taxas para as modalidades de cartão de crédito consignado e cartão consignado de benefício só estarão disponíveis se a instituição financeira oferecer esses tipos de crédito.

Dicas antes de Contratar um Crédito Consignado

Antes de contratar um crédito consignado, é fundamental adotar alguns cuidados para evitar problemas futuros. O economista e professor do Ibmec, Gilberto Braga, destaca a importância de avaliar a situação financeira antes de contrair qualquer empréstimo. É necessário analisar se é possível comprometer a renda pessoal com o valor mensal do empréstimo.



Você também pode gostar:

Uma dica importante é listar todas as despesas mensais, como aluguel, contas de energia, telefone, água, gás, supermercado, despesas semanais, transporte, educação e saúde. Após anotar todas essas despesas, é necessário verificar se o valor da parcela do empréstimo consignado caberá no orçamento doméstico.

Outro cuidado essencial é reduzir os gastos. Tomar um empréstimo pode ser uma solução para resolver problemas financeiros, mas é importante ter cautela para não comprometer toda a renda mensal. Se o empréstimo consignado já comprometer 15% da renda, é necessário reestruturar os demais gastos para que fiquem abaixo de 85% do valor total recebido mensalmente.

Além disso, é fundamental decidir o prazo para pagamento que cabe no bolso. O valor das parcelas é determinante para não comprometer a capacidade de pagamento. Aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS podem pagar o empréstimo consignado em até 84 meses, mas é importante considerar que quanto maior o prazo, menor será o valor das parcelas.

Cuidados na Contratação do Empréstimo Consignado

Ao contratar um empréstimo consignado, é importante buscar informações sobre a instituição financeira antes de fechar o negócio. É recomendado pesquisar sobre a reputação do banco ou instituição financeira em órgãos como o Banco Central, sites de reclamações como o Reclame Aqui e redes sociais como o LinkedIn, Facebook e Instagram. Conhecer a opinião de outros consumidores pode ajudar a tomar uma decisão mais segura.

Antes de assinar o contrato, é essencial ler todas as cláusulas e analisar todos os detalhes. Nenhuma instituição financeira pode contratar o crédito consignado por telefone, portanto, sempre deve haver um contrato escrito e a assinatura do consumidor. É importante verificar as taxas de juros, os dados da conta, o número de parcelas e se existem multas e quando elas são cobradas.

É importante ressaltar que não se deve pagar nenhum valor adiantado para garantir a contratação do crédito consignado. Essa cobrança antecipada é proibida e qualquer oferta que solicite pagamento antecipado deve ser denunciada ao Procon.

Cuidado com Ofertas Enganosas

É fundamental ter cuidado com ofertas de crédito consignado que parecem muito vantajosas. Ofertas com valores muito abaixo do mercado podem esconder armadilhas e causar prejuízos. É recomendado pesquisar e comparar as propostas de diferentes instituições financeiras antes de tomar uma decisão.

Também é necessário ter cautela com as abordagens das instituições financeiras, principalmente quando feitas por telefone. É comum que elas enfatizem o valor a ser liberado, mas não deem ênfase nos juros cobrados. Além disso, é importante ficar atento à prática conhecida como “troca de dívida”, na qual o banco oferece a renovação do empréstimo, aumentando o valor do desconto e renovando o prazo de pagamento.

Taxas de juros do empréstimo

Consultar as taxas de juros do empréstimo consignado oferecido por instituições financeiras é fundamental para tomar uma decisão consciente e evitar problemas financeiros futuros. O Meu INSS disponibiliza essa informação de forma simples e acessível, permitindo que os beneficiários do INSS tenham conhecimento das taxas praticadas no mercado.

Antes de contratar um crédito consignado, é importante avaliar a situação financeira, reduzir gastos, decidir o prazo de pagamento que cabe no bolso e buscar informações sobre a instituição financeira. Além disso, é fundamental ler o contrato com atenção, não pagar nenhum valor adiantado e estar alerta para ofertas enganosas.

Com esses cuidados, é possível contratar um empréstimo consignado de forma segura e responsável, utilizando-o como uma ferramenta para resolver problemas financeiros ou melhorar a situação econômica atual.