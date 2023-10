Construtora anuncia 134 vagas de emprego para vários estados do Brasil

Há vagas de emprego abertas. Desta vez, uma construtora anuncia oportunidades para vários estados do Brasil. Portanto, se você se interessa, continue acompanhando a seguir.

Ao todo são 134 vagas.

Vagas de emprego

A MRV&CO, uma das principais construtoras da América Latina, está com um processo seletivo em andamento, oferecendo um total de 134 vagas em várias áreas. Se você é um Analista Ambiental, um Consultor de Vendas, ou até mesmo um Jovem Aprendiz, há uma oportunidade esperando por você.

Confira abaixo algumas das vagas disponíveis no processo seletivo da MRV&CO:

Analista Ambiental

Analista de Marketing Sênior

Analista de Planejamento Financeiro Júnior

Assistente Financeiro

Assistente de Relacionamento com o Cliente

Auxiliar de Engenharia/Arquitetura

Consultor de Vendas

Corretor Imobiliário Autônomo

Engenheiro de Obras

Gerente de Vendas

Gerente de Trade e Marketing

Supervisor Imobiliário

Técnico de Segurança do Trabalho, entre outras

Oportunidades nos estados do Brasil

Essas oportunidades estão distribuídas em diversos estados do Brasil, incluindo São Paulo, Paraná, Distrito Federal, Alagoas, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Ceará, Goiás, Pernambuco, Paraíba e Amazonas.

As vagas oferecem diferentes formas de contratação, atendendo a diversos perfis profissionais. Você pode encontrar oportunidades efetivas, no banco de talentos, estágio, Jovem Aprendiz e também como autônomo.



Você também pode gostar:

A MRV&CO valoriza a diversidade e oferece vagas específicas para Equidade de Gêneros, Equidade Racial, Inclusão de Pessoas com Deficiência, e Diversidade de Gêneros e Orientações Sexuais.

Benefícios das vagas de emprego

Ao ingressar na MRV&CO, os colaboradores têm acesso a uma série de benefícios, incluindo:

Salário compatível com o mercado

Participação nos Lucros e Resultados

Programa de incentivo à prática de atividades físicas

Vale-transporte

Gympass

Benefício de alimentação flexível (vale-refeição e/ou vale-alimentação)

Plano de saúde

Plano odontológico

Programa anual de remuneração variável

Outros benefícios conforme convenção coletiva de trabalho

Quais os requisitos para Jovem Aprendiz?

Para as vagas de Jovem Aprendiz, a empresa exige os seguintes requisitos:

Ter entre 18 e 22 anos completos

Estar cursando ensino médio ou superior

Conhecimento intermediário do pacote office (Word, Excel e Power Point)

Disponibilidade para trabalhar 4 horas diárias (das 8h às 12h)

Fácil acesso para atuar presencialmente 4 dias no bairro do Batel e 1 dia na Unidade da Instituição Formadora.

Como se inscrever nestas vagas de emprego

Os interessados poderão se inscrever pelo site https://vagas-mrveco.gupy.io/.

O processo de inscrição compreende as etapas a seguir:

Registro do currículo: Comece por cadastrar as informações do seu currículo, incluindo detalhes sobre sua formação acadêmica, experiência profissional e habilidades.

Avaliação de perfil: Nesta fase, é possível que você seja convidado a completar um teste que tem como objetivo analisar suas características e competências, auxiliando na determinação da sua adequação para o cargo e no alinhamento com a cultura da empresa.

Análise de compatibilidade com a vaga: A equipe de recrutamento irá examinar seu currículo e os resultados do teste de perfil para avaliar se seu perfil se encaixa no perfil desejado para a vaga em questão.

Finalização da inscrição: Caso você seja considerado compatível com a vaga, a etapa de inscrição será concluída, e você poderá ser convidado para as próximas fases do processo seletivo.

É fundamental seguir de forma cuidadosa cada fase do processo de inscrição para aumentar suas oportunidades de sucesso e garantir que sua candidatura seja devidamente considerada.

Como se destacar

Para se destacar além de fazer um bom currículo, é importante conhecer a empresa e o cargo desejado. Insira no curículo apenas informações verídicas e se prepare para a entrevista.

Relate os seus pontos fortes e reflita sobre o porquê deva ser contratado.