Construtora Elevação OFERECE VAGAS em duas regiões

A Construtora Elevação, empresa que cria e desenvolve projetos de infraestrutura que fazem a diferença na vida de milhões de brasileiros, está com ótimos cargos abertos no Paraná e no Distrito Federal. Isto é, vale a pena conferir quais são as vagas abaixo:

Advogado Pleno/Sênior – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista Comunicação Interna SR – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Compliance SR – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Recrutamento e Seleção Sênior – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de RH | Planejamento e Orçamento – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Remuneração e Benefícios – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de RH Sênior | Treinamentos -Curitiba – PR – Efetivo;

Assistente de Planejamento Financeiro (FP&A) – Curitiba – PR – Efetivo;

Assistente Técnico de Engenharia – Curitiba – PR – Efetivo;

Auxiliar de SMS | Exclusivo PCD – Campo Mourão – PR – Efetivo;

Controlador de Acesso | Exclusivo PCD – Lago Norte – DF – Efetivo;

Coordenador de Recursos Humanos – Curitiba – PR – Efetivo;

Coordenador (a) Financeiro – Curitiba – PR – Efetivo;

Especialista de RH | Desenvolvimento – Curitiba – PR – Efetivo;

Técnico (a) de Engenharia – Lago Norte – DF – Efetivo.

Mais sobre a Construtora Elevação

Sobre a empresa, podemos frisar que a Construtora Elevação possui quase 50 anos de experiência na execução de grandes obras e em investimento de ativos de infraestrutura por todo o Brasil, nos segmentos de Saneamento, Óleo & Gás e Construção Civil.

Além disso, atua em todas as regiões do país, também em parcerias com grandes empresas nacionais e estrangeiras. Consolida sua atuação no segmento de Saneamento, destacando-se no estado de São Paulo. No entanto, no final da década de 90, diversifica sua atuação e ingressa no segmento de Óleo & Gás com projetos nos estados de Santa Catarina, Pernambuco e Bahia.

Como efetivar a sua candidatura?

Agora que a lista de vagas já foi exposta, a inscrição acontece de maneira bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



