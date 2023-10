Construtora Porto S.A está CONTRATANDO novos colaboradores

A Construtora Porto S.A, empresa que desenvolve soluções que proporcionam aos seus clientes uma gestão inteligente e mais adequada as necessidades cotidianas sobre os recursos que envolvem a manutenção predial, está com ótimas vagas disponíveis.

Sendo assim, antes mesmo de falar com mais ênfase sobre a companhia, verifique quais são as vagas abertas e suas respectivas localidades:

Analista de Dados / BI Júnior – Brasília – DF – Efetivo;

Analista de Recursos Humanos – Boa Vista – RR – Efetivo;

Assistente Administrativo – Boa Vista – RR – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Boa Vista – RR – Efetivo;

Banco de Talentos – Região Norte – Banco de talentos;

Engenheiro (a) de Planejamento – BRASIL (TO, RR, DF, RJ, AL) – Palmas – TO – Pessoa jurídica;

Engenheiro (a) Orçamentista – Boa Vista – RR – Pessoa jurídica: Elaborar Planilha orçamentária; Composições de preço unitário; Cronograma; BDI; Encargos sociais; Elaboração de composições de preços e orçamentos de obras e serviços; Cotações de materiais.

Mais sobre a Construtora Porto S.A.

Sobre a Construtora Porto S.A, vale frisar que a companhia oferece manutenção preventiva, corretiva e preditiva com gerenciamento e geolocalização em tempo real.

Além disso, atua na manutenção das instalações prediais, elétricas e hidro sanitárias, equipamentos e mobiliários em geral, de hospitais, escolas e demais prédios públicos. Oferece soluções de alta tecnologia com Internet das Coisas (IOT), Aprendizado de Máquina (Machine Learning) e Inteligência Artificial (AI) e Georreferenciamento (GEO).

Como se candidatar em uma das vagas?

Para se inscrever em uma das vagas, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página oficial do 123empregos. No site, além de consultar todos os detalhes referentes ao programa, (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) você confere os prazos e mais detalhes.



