Consulta do ADICIONAL do Bolsa Família AGORA é feita DESTA forma

Neste momento, o programa social primordial do país é o Bolsa Família. Seu objetivo é assegurar aos indivíduos uma chance de obter renda e garantir o pagamento de várias despesas essenciais. Entre essas obrigações, uma delas será reduzida por meio dessa medida implementada pelo Governo Federal.

O Bolsa Família retornou em 2023 trazendo várias inovações. Dentre as principais transformações, é possível mencionar o incremento no valor-base do programa. Agora, as famílias que estão inscritas e participam do Bolsa Família recebem uma quantia mínima de R$ 600 mensalmente. Além disso, há também os pagamentos suplementares.

Outros pagamentos do Bolsa Família

As famílias que possuem filhos(as) de 0 a 6 anos de idade têm direito a receber um valor adicional de R$ 150 por filho(a). No caso de filhos(as) entre 7 e 18 anos incompletos, grávidas e mulheres que estão amamentando, o valor do pagamento suplementar é de R$ 50.

Essa foi uma solução encontrada pelo presidente Lula (PT) e pelos ministros responsáveis pelo programa para atender às necessidades das famílias que enfrentam uma situação delicada de vulnerabilidade social e econômica. Com esses aumentos, o valor médio do programa atingiu o nível mais alto registrado em sua história.

Ademais, os participantes do programa agora são beneficiados com a união do Bolsa Família e um projeto focado na saúde dos cidadãos que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza. Confira os detalhes para o retorno do Programa Farmácia Popular.

Como participar do Programa Farmácia Popular

A iniciativa denominada Farmácia Popular está de regresso. Após a reintegração efetuada pelo presidente Lula (PT), alguns dos principais programas sociais também voltaram a vigorar. O propósito do programa Farmácia Popular é prover remédios gratuitos às famílias de baixa renda que necessitam de assistência.

Nesse sentido, o Governo Federal disponibilizou uma seleção de 40 medicamentos aos quais as famílias beneficiárias do Bolsa Família podem recorrer, quando necessário, nas farmácias afiliadas ao programa. Para obter acesso aos medicamentos, é preciso encontrar uma farmácia credenciada.



Ademais, o titular da conta vinculada ao Bolsa Família deve apresentar um documento de identificação com foto, como RG ou CNH, bem como seu número de CPF. Dessa forma, o funcionário no local verificará seu registro no Bolsa Família e você terá direito aos 40 medicamentos gratuitos.

Adicional de R$ 300,00 pode ser consultado pela Internet

Aqueles que estão acompanhando as últimas notícias sobre o Bolsa Família já estão cientes de que o programa de transferência de renda está passando por mudanças significativas em sua nova versão. Com o início de um novo mandato do presidente Lula, era de se esperar que o programa sofresse algumas alterações importantes.

O que talvez surpreenda muitos é que a maioria dessas mudanças foi muito bem recebida pelos beneficiários do programa. Uma das mais adoradas pelos beneficiários foi a modificação nos valores do benefício. Agora, o Governo Federal está oferecendo valores extras nas parcelas para algumas famílias que participam do Bolsa Família.

Como é de conhecimento geral, após 13 anos afastado de cargos governamentais, Luiz Inácio Lula da Silva retornou à presidência do Brasil. Conquanto, Lula já havia exercido a função de presidente da República em duas ocasiões anteriores.

Portanto, não foi surpresa quando novas mudanças começaram a ocorrer em iniciativas importantes, como o Bolsa Família. Afinal, um novo governo inevitavelmente implica em alterações em políticas implementadas pelo governo anterior. Quando Lula assumiu a presidência em janeiro deste ano, muitos brasileiros temeram uma redução nos valores do programa. No entanto, isso não ocorreu de fato.

Mudanças no Bolsa Família foram boas

As parcelas de R$ 600,00, que são tradicionalmente pagas desde 2021, continuam sendo repassadas aos beneficiários do programa de renda. Além desses valores estabelecidos, o governo também está pagando um adicional de R$ 300,00 para alguns beneficiários. Esse bônus faz parte do Auxílio Primeira Infância. Portanto, famílias que possuem duas crianças de até 6 anos de idade podem receber R$ 150,00 por criança.

No entanto, é importante destacar que os valores extras a serem pagos aos beneficiários do Bolsa Família não são concedidos facilmente. Este é um programa de extrema seriedade e, para garantir qualquer um desses valores, é necessário cumprir as regras estabelecidas pelo programa de transferência de renda.

Ademais, no caso do Auxílio Primeira Infância, é obrigatório que as crianças estejam matriculadas em instituições de ensino e apresentem frequência de pelo menos 75% em todas as aulas. Além disso, é necessário que os cartões de vacinação das crianças estejam atualizados com todas as vacinas recomendadas para a faixa etária. Então, o não cumprimento desses requisitos resultará não apenas no fim do pagamento adicional, mas também poderá levar ao bloqueio geral do Bolsa Família para os beneficiários.