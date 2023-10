consulta fácil do saldo com NOVO RECURSO digital

Mais de 5 milhões de brasileiros agora terão acesso rápido às informações dos seus benefícios do INSS graças a nova ferramenta digital lançada pelo Banco do Brasil (BB).

Portanto, os beneficiários não precisam mais se deslocar até as agências físicas para obter essas informações, graças à implantação de um serviço digital e gratuito.

A instituição, em uma iniciativa inovadora, lançou uma nova ferramenta que está à disposição de 5,5 milhões de brasileiros. Desse modo, essa ferramenta revolucionária promete simplificar a vida de todos, inclusive daqueles que não têm conta na instituição bancária.

Isso significa que a comodidade de verificar o saldo dos benefícios do INSS agora está ao alcance de um público ainda mais amplo. Dessa forma, irá eliminar a necessidade de enfrentar filas e deslocamentos até agências físicas.

Assim sendo, com a digitalização, muitas pessoas economizarão tempo e recursos, evitando deslocamentos e esperas em filas.

Com essa abordagem digital e inclusiva, o governo demonstra seu compromisso com a modernização e a facilidade de acesso aos serviços do INSS. Assim, tornando-os acessíveis a todos os brasileiros, independentemente de sua afiliação bancária.

Não deixe de conferir esse artigo para ficar por dentro de todas as informações sobre esse assunto.

Como consultar seu benefício do INSS através do Banco do Brasil?



Você também pode gostar:

Consultar o seu benefício do INSS pelo BB é um procedimento simples, que permite que os beneficiários tenham acesso rápido e seguro às suas informações. Siga o guia passo a passo abaixo:

Acesse o Portal: vá para a página oficial do banco e procure pela seção ‘minha página’; Autenticação: entre com seu CPF (lembre-se de que, para essa opção, você deve ter previamente cadastrado sua ID) ou utilize suas credenciais da conta gov.br; Navegue até a seção de recebimentos: uma vez dentro do seu perfil, selecione a categoria “Recebimentos”; Opção de consulta: dentro de “Recebimentos”, haverá uma opção “Consultar benefício do INSS”. Clique nela; Autenticação avançada: para garantir a segurança dos dados, será solicitado que você faça login novamente, mas desta vez usando a conta gov.br de nível prata ou ouro; Acesso concluído: com tudo pronto, você poderá visualizar todas as informações relacionadas ao seu benefício do INSS.

Pronto! Com essa sequência simples, você consegue consultar seu benefício de forma rápida e segura. Mantenha seus dados sempre atualizados e em mãos para facilitar o processo.

Você pode se interessar em ler também:

Quem está habilitado a realizar as consultas digitais?

De acordo com informações fornecidas pelo próprio banco, aproximadamente 5,5 milhões de indivíduos terão acesso a essa conveniência.

Entre esse público, estão correntistas que possuem conta ativa na instituição e não correntistas que recebem valores por meio do cartão-benefício do INSS.

Vale ressaltar que, desse total, aproximadamente 2,3 milhões de pessoas não são titulares de uma conta corrente no BB. Contudo, eles estão vinculados à instituição financeira graças ao recebimento de benefícios através do cartão-benefício.

Sendo assim, anteriormente, aqueles que não detinham conta no banco precisavam se deslocar até uma agência física para efetuar a consulta do saldo do benefício do INSS. Agora, com a digitalização do serviço, esse processo se tornou mais prático e acessível.

Cadastro da ID no Banco do Brasil para consultar seu benefício do INSS: saiba como fazer

A ID é mais do que apenas um número: ela representa a identidade digital da sua conta no banco. Dessa forma, o beneficiário do INSS tem a capacidade de acessar uma variedade de serviços digitais que o banco oferece.

O processo de cadastro é simples, prático e só precisa ser efetuado uma única vez. Veja abaixo o tutorial detalhado:

Acesse o site oficial do Banco do Brasil; Agora, você precisará inserir o número do seu CPF no campo indicado; Certifique-se de ler os termos e condições e marque a respectiva opção; Prossiga seguindo as instruções exibidas na tela. Durante esse processo, solicitarão que você confirme alguns de seus dados para segurança; Uma vez concluído, sua ID estará cadastrada e pronta para uso.

Com sua ID ativa, você poderá efetuar transações bancárias de forma rápida. Além disso, é possível consultar o saldo do PIS, visualizar depósitos judiciais pendentes, entre diversos outros serviços oferecidos pela instituição financeira.

Por fim, essas ferramentas inovadoras trazem diversos benefícios e comodidade aos beneficiários do INSS, para diminuir o tempo que passam em agências aguardando atendimento.