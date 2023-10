Consulta já foi LIBERADA com valor adicional; confira

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo federal que tem como objetivo auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social. Com uma consulta recentemente liberada, as famílias beneficiárias foram surpreendidas com um aumento no valor do auxílio. Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos explorar os detalhes desse programa, incluindo o valor adicional, os benefícios extras e o calendário de pagamentos.

Novidades do Bolsa Família em Outubro

No mês de outubro, o programa Bolsa Família traz duas novidades importantes. A primeira delas é o início do adicional de R$ 50 para crianças de até seis meses de idade, conhecidas como nutrizes. Esse adicional visa auxiliar as famílias no cuidado e alimentação dos recém-nascidos.

A segunda novidade é o retorno do pagamento do Auxílio Gás dos Brasileiros para 5,63 milhões de beneficiários. Esse auxílio tem o objetivo de ajudar as famílias a custearem despesas com gás de cozinha. É importante ressaltar que essas duas novidades do programa estão disponíveis apenas para os beneficiários aprovados para receber em outubro.

O Valor Adicional do Bolsa Família

Em junho deste ano, foi aprovado pelo Congresso Nacional o valor adicional do Bolsa Família, que agora se soma aos benefícios extras já em vigor desde março. Esses benefícios extras são o Benefício Primeira Infância, no valor de R$ 150,00, destinado a famílias com crianças de até 6 anos de idade, e o Benefício Variável Familiar, no valor de R$ 50,00, destinado a famílias com gestantes e crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Além desses benefícios, neste mês de outubro, cerca de 6 milhões de famílias irão receber também o Auxílio Gás Nacional. Esse auxílio contempla os beneficiários com o valor do botijão de gás de cozinha de 13kg, conforme levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Consulta ao Pagamento

Para consultar o extrato de pagamento do Bolsa Família, existem diversas opções disponíveis para os beneficiários. São elas:



Aplicativo Bolsa Família: Disponível para Android e iOS. Aplicativo Caixa Tem: Disponível para Android e iOS. Portal Cidadão: Acesso ao extrato pelo site do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

Essas ferramentas permitem que os beneficiários não apenas verifiquem se o pagamento foi realizado, mas também conheçam o valor depositado em suas contas. Caso necessite de mais informações, é possível entrar em contato através do telefone 121, do Ministério da Cidadania, ou pela Central de Atendimento da Caixa, no telefone 111.

Calendário de Pagamentos

O calendário de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de outubro segue uma programação de acordo com o NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Confira as datas:

NIS com terminação em Data de Pagamento 1 18 de outubro 2 19 de outubro 3 20 de outubro 4 23 de outubro 5 24 de outubro 6 25 de outubro 7 26 de outubro 8 27 de outubro 9 30 de outubro 0 31 de outubro

Quem tem Direito ao Bolsa Família e ao Vale Gás

O Bolsa Família é destinado a famílias com renda per capita de até R$ 218 por mês. Além disso, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico.

Já o Auxílio Gás é pago a famílias que estão inscritas no Cadastro Único e possuem renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. Isso inclui também as famílias que são beneficiárias de outros programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo.

Qualidade de vida

O Bolsa Família é um programa essencial para garantir a segurança e o bem-estar das famílias em situação de vulnerabilidade social. Com o valor adicional e os benefícios extras, o programa busca proporcionar uma melhor qualidade de vida para os beneficiários. A consulta ao pagamento, através de diferentes meios, permite que as famílias acompanhem de perto o recebimento do auxílio. Fique atento ao calendário de pagamentos e aproveite as vantagens oferecidas pelo Bolsa Família.