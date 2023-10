consumidores estão ainda mais ansiosos depois da REVELAÇÃO anunciada pelo Google

A tão aguardada Black Friday de 2023 está marcada para o dia 24 de novembro, uma sexta-feira, e promete ser um evento repleto de ofertas imperdíveis.

Centenas de produtos estarão disponíveis com descontos incríveis, e para tornar sua busca por essas ofertas ainda mais fácil, o Google está lançando um inovador recurso.

Com base em uma pesquisa recente, foi revelado que 2 em cada 3 pessoas têm a intenção de aproveitar os descontos oferecidos nesta edição da Black Friday.

Esses números mostram o quanto essa tradição, importada dos Estados Unidos, se consolidou no Brasil ao longo dos anos.

O Google, sempre atento às necessidades dos consumidores, anunciou a chegada de um novo recurso destinado a auxiliar os brasileiros a encontrarem as melhores promoções na Black Friday de 2023.

A ferramenta tem por objetivo simplificar e agilizar a busca por produtos em oferta, garantindo que você não perca nenhuma oportunidade de economizar.

Com toda a expectativa e antecipação em relação a esta edição do evento, a Black Friday 2023 promete superar as expectativas dos consumidores, oferecendo descontos em uma ampla variedade de produtos.

É o momento perfeito para fazer suas compras de fim de ano e garantir os presentes que você deseja a preços mais acessíveis.

Esteja preparado para aproveitar ao máximo as ofertas e descontos da Black Friday 2023. Continue lendo para obter mais informações sobre o assunto.



Informações prévias sobre a Black Friday 2023

Centenas de consumidores estão contando os dias para a chegada da última sexta-feira de novembro, quando acontecerá a Black Friday de 2023. Com isso, terão a oportunidade de adquirir seus itens desejados com descontos imperdíveis.

Para muitos, essa é a época perfeita para iniciar suas compras de presentes de Natal, aproveitando as ofertas especiais.

De acordo com informações divulgadas, a busca por descontos já está surpreendentemente 24% maior em comparação ao ano anterior, e ainda falta mais de um mês para a tão aguardada promoção.

Isso demonstra o entusiasmo dos consumidores em relação Black Friday de 2023, visto que poderão economizar e garantir os produtos desejados a preços mais acessíveis.

Entre os produtos mais cobiçados, os aparelhos celulares e eletrodomésticos lideram a lista, com 58% dos consumidores planejando adquiri-los durante o evento.

Além disso, 35% dos compradores têm a intenção de buscar itens de beleza com descontos especiais, tornando este período de promoções uma oportunidade imperdível para renovar o estoque de produtos de cuidados pessoais.

Com a crescente busca por ofertas, a última sexta-feira de novembro promete ser um dia de grande movimento no comércio. Afinal, desde já os consumidores estão ansiosos para aproveitar as promoções da Black Friday de 2023.

Ferramenta disponibilizada pelo Google para esse evento

Uma inovadora ferramenta, denominada Anotações de Frete, está prestes a ser disponibilizada para os comerciantes que poderão desfrutar da funcionalidade especialmente na Black Friday de 2023.

Com essa funcionalidade, os lojistas terão a capacidade de apresentar suas promoções de forma mais abrangente.

Incluindo, por exemplo, informações detalhadas sobre os custos de envio, prazos de entrega e até mesmo estimativas de despesas caso haja uma necessidade de devolução.

Quando os consumidores acessarem um produto na Black Friday de 2023, serão recebidos por uma espécie de etiqueta virtual que conterá essas informações cruciais.

Isso proporcionará uma visão clara e transparente das condições de entrega, tornando o processo de compra mais informado e conveniente para os clientes.

Além disso, a opção de frete grátis também será destacada, oferecendo um incentivo adicional aos compradores.

“Para o consumidor, as informações de frete são exibidas de maneira mais visual e simplificada, o que permite tomar a decisão certa na hora de escolher entre produtos da vitrine do Google Shopping”, disse o líder de produtos de performance do Google Brasil, Rodrigo Paoletti.

Até o momento, não temos informações sobre quais empresas irão adotar essa inovadora ferramenta.

Entretanto, é provável que seja muito bem recebida pelos consumidores brasileiros, que aguardam ansiosamente a oportunidade de explorar ofertas e promoções de diversas empresas.

À medida que nos aproximamos da Black Friday 2023, as empresas gradualmente começam a revelar suas promoções.

Por fim, antecipando esse evento aguardado, a Amazon já se destaca ao oferecer 48 horas de descontos exclusivos durante o mês de outubro.