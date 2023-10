Conta de luz DE GRAÇA neste ESTADO

Os clientes da Cemig que desejam participar do próximo sorteio da promoção “2 anos sem conta Cemig” têm prazo até 25 de outubro para realizar o cadastro. Essa promoção tem como objetivo incentivar a adesão às formas digitais de pagamento da conta de luz e atendimento oferecidas pela empresa.

A cada 15 dias, ocorrem os sorteios premiando quatro pessoas de uma vez, que terão até dois anos de conta de luz paga. O próximo sorteio será no dia 25 de outubro.

Como participar da promoção da CEMIG e ficar sem pagar a conta de luz

Ao longo de 2023, serão selecionados 64 ganhadores. Cada um deles receberá um prêmio de R$ 5.000, que será convertido em desconto na conta de luz e poderá ser utilizado em até dois anos. Para participar, basta realizar o cadastro no site da promoção e escolher as formas de pagamento das faturas, garantindo assim um número da sorte.

Existem várias maneiras de participar. Assim, o escolher formas de pagamento diferentes, as chances de ganhar um dos prêmios aumentam:

Pagamento com PIX ou Débito Automático – 1 número da sorte para cada conta paga;

Recebimento da conta por e-mail – 1 número da sorte;

Baixar o aplicativo Cemig Atende e atualizar o cadastro – 1 número da sorte;

Autorizar o recebimento da conta somente por QR Code PIX – 1 número da sorte.

No mês de setembro, foram realizados dois sorteios, premiando um total de oito ganhadores. Esses ganhadores são residentes de várias cidades de todo o estado de Minas Gerais.

Como a Tarifa Social de Energia elétrica ajuda brasileiros a economizar na conta de energia elétrica

A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) é um benefício criado pelo Governo Federal para fornecer descontos na conta de luz às famílias de baixa renda. Essa tarifa é regulamentada pela Lei n° 10.438, de 26 de abril de 2002, e tem como objetivo auxiliar os consumidores enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda.



Anteriormente, era necessário solicitar o benefício à distribuidora de energia. Porém, com a regulamentação da Lei nº 14.203/2021, a Tarifa Social passou a ser concedida automaticamente a partir de janeiro de 2022 para as famílias que têm direito, não sendo mais necessário fazer a solicitação.

Os recursos para custear os descontos da Tarifa Social de Energia Elétrica vêm de políticas de benefício tarifário. Conquanto, podem ser acessados em relatórios disponíveis no site da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Critérios de elegibilidade

Algumas condições para ser elegível são exigidas, e entre elas estão:

Pertencer a uma família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com renda mensal total de até três salários mínimos;

Possuir deficiência física cujo tratamento necessite de uso continuado de aparelhos que usem energia elétrica;

Ter 65 anos ou mais que recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).

Como atualizar o cadastro no CadÚnico para ter direito a desconto na conta de luz

Para atualizar seus dados no Cadastro Único e garantir o direito à Tarifa Social de Energia Elétrica, é possível realizar o processo de atualização presencialmente. Em alguns casos, é possível consultar e verificar os dados pela internet, por exemplo, do site ou aplicativo do CadÚnico (disponível para Android e iOS).

Para realizar a atualização pela internet (caso seja possível), é necessário ter em mãos o número do NIS (Número de Identificação Social) e seguir as instruções fornecidas. É importante manter os dados atualizados, como endereço, renda mensal e número de familiares, para garantir a elegibilidade aos programas sociais, incluindo a Tarifa Social de Energia Elétrica.

É importante lembrar, como citamos, que em alguns casos, haverá a necessidade de comparecer presencialmente ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Em outras situações, o cidadão pode se dirigir a um posto de atendimento do Cadastro Único do município para atualizar os dados.

Caso você tenha dúvidas sobre o funcionamento do desconto na conta de luz, é recomendado entrar em contato com a prefeitura do seu município ou com a distribuidora de energia elétrica. Assim, será possível obter mais informações sobre o processo de obtenção do benefício.