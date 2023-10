Contato Seguro ABRE CARGOS no Sul do PAÍS

A Contato Seguro, companhia que oferece a solução tecnológica capaz de proteger e ajudar empresas a guiarem-se sempre pelo caminho da integridade, está com ótimas opções em aberto no Sul do país. Dessa forma, antes de falar mais sobre, consulte a lista de vagas em aberto abaixo:

Assistente Comercial – LDR – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente Comercial – SDR – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente de Parametrização – Porto Alegre – RS e Híbrido – Efetivo;

Assistente Financeiro JR – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Psicólogo Ouvidor Folguista – Porto Alegre – RS – Banco de talentos;

Líder de Parametrização e Suporte – Porto Alegre – RS e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Contato Seguro

Sobre a Contato Seguro, é importante frisar que, além de atuar na detecção e combate ao assédio, fraudes, bullying, atos discriminatórios, corrupção, vazamento de dados e uma série de outros problemas, a plataforma também traz conformidade com a legislação e previne contra possíveis multas e penalidades.

Com suporte em 12 idiomas e atendimento 100% realizado por um time de psicólogos-ouvidores, o canal está presente em mais de 2.000 empresas ao redor do mundo, como: C6 Bank, Getnet, Bauer Express, Mercado Bitcoin e outros grandes nomes.

Disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana, via aplicativo, portal on-line e telefone 0800, é a escolha certa para garantir a transparência, a confiança e confidencialidade necessária a sua rede de colaboradores, possibilitando benefícios como a melhoria do clima organizacional, ganhos de produtividade, melhoria de imagem e muito mais.

Como se inscrever em uma das oportunidades?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



