Conviver com PETS melhora a SAÚDE MENTAL, de acordo com pesquisas

Conviver com PETS pode ser uma experiência gratificante e benefícios para a saúde mental. Essa afirmação é respaldada por estudos que mostram uma conexão clara entre o convívio com os pets e melhorias na saúde mental das pessoas.

Diversas pesquisas apontam que ter animais de estimação pode reduzir os níveis de estresse e ansiedade. O simples ato de acariciar um animal já é capaz de liberar endorfinas, hormônios que proporcionam prazer e bem-estar.

Além disso, a presença de um pet pode aumentar a produção de ocitocina, conhecida como o hormônio do amor, que está associado a sensações de afeição e vínculo emocional.

Por que conviver com PETS?

A companhia dos pets também pode ajudar a combater a solidão e a depressão, especialmente em casos de pessoas que vivem sozinhas ou que passam por momentos difíceis.

Os animais oferecem uma presença constante e incondicional, proporcionando apoio emocional e conforto. Eles são ótimos ouvintes e oferecem companhia nas horas mais solitárias, o que pode ajudar a melhorar o humor e reduzir os sentimentos de tristeza e desamparo.

Um estudo realizado pelo Human Animal Bond Research Institute (HABRI), revelou que mais de 70% das pessoas que cuidam de PETS atribuem a melhora da sua saúde mental ao vínculo com o seu PET.

Os animais de estimação também podem aumentar a autoestima e a sensação de propósito na vida. Ao cuidar de um animal, as pessoas se sentem responsáveis por ele e desenvolvem uma rotina de cuidados diários.

Essas responsabilidades podem ajudar a distrair os pensamentos negativos e a focar em algo positivo. Além disso, ter um animal de estimação pode proporcionar um senso de pertencimento e identidade, já que a relação com o pet faz parte da identidade de muitas pessoas.

Conviver com PETS: melhora da sociabilidade

Outro benefício importante é que os animais de estimação incentivam as interações sociais. Em passeios com os cães ou visitas ao veterinário, por exemplo, as pessoas têm a oportunidade de conhecer e conversar com outras pessoas que também possuem animais de estimação.

Isso pode ajudar a diminuir o isolamento social e aumentar o senso de comunidade. Aliado a isso, estudos também indicam que a presença de animais de estimação pode ajudar no desenvolvimento emocional das crianças.

A convivência com os pets ensina valores como respeito, empatia, responsabilidade e cuidado com o outro. Além disso, o vínculo entre crianças e animais pode ser uma fonte de apoio emocional, sendo uma maneira segura de explorar sentimentos e desenvolver habilidades sociais.

Treinando com o seu PET

O convívio com animais domésticos também pode trazer benefícios físicos para a saúde. A prática de atividades físicas com os cães, como caminhar ou correr, por exemplo, pode ajudar a melhorar a forma física e reduzir o risco de doenças cardiovasculares.

Existem diversas atividades físicas que você pode fazer com seus animais de estimação. E separamos algumas sugestões, que podem ser praticadas principalmente com cães:

Caminhadas: Leve seu cão para passear e caminhe juntos. Além de proporcionar exercícios para ambos, também permite que o animal explore novos ambientes. Corrida: Se você tem um cão de raça mais atlética, pode levá-lo para correr com você. Cães como Border Collies, Labradores e Pastores Alemães adoram correr ao lado de seus donos. Agility: O agility é uma atividade em que cães percorrem um circuito com obstáculos, como túneis, saltos e balanços. É uma ótima forma de exercitar o animal e fortalecer o vínculo entre vocês. Natação: Alguns cães adoram nadar. Se você tem um espaço seguro, como uma piscina ou um lago, pode levar seu cão para nadar. A natação é uma atividade de baixo impacto que ajuda a fortalecer os músculos do animal. Brincadeiras: Brincar de buscar a bola ou o frisbee é uma excelente forma de exercitar seu cão. Essas atividades são divertidas para o animal e também ajudam a trabalhar o condicionamento físico. Passeios de bicicleta: Para animais de porte médio e grande, você pode levá-los para passear de bicicleta. Aliás, existem acessórios específicos que permitem que o cão corra ao lado da bicicleta com segurança.

Além disso, ter um pet em casa pode ajudar a reduzir alergias e fortalecer o sistema imunológico, especialmente em crianças que convivem com animais desde cedo.

Convive com PETS também é sinônimo de responsabilidade

No entanto, é importante lembrar que ter um animal de estimação também envolve responsabilidades, como garantir um ambiente seguro e saudável, alimentação adequada, cuidados veterinários e tempo para brincadeiras e interação.

É fundamental compreender as necessidades específicas de cada espécie e estar disposto a oferecer os cuidados necessários.