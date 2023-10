Cooper Kupp está de volta à ação e fará estreia na temporada pelo Rams após dispensa por lesão

Rams de Los Angeles receptor Golpe Cooper deve fazer sua estreia na temporada no domingo contra o Filadélfia Eagles depois de ficar afastado dos gramados nas primeiras quatro semanas devido a uma lesão no tendão da coxa. Treinador principal Sean McVay confirmou a notícia aos repórteres na sexta-feira, dizendo: “Ele se parece com Cooper, o que é uma coisa boa. Só ter sua presença já é um impulso.”

O retorno de Kupp vem depois de um caminho difícil que o levou a terminar a temporada passada na reserva devido a uma lesão no tornozelo e começar esta temporada no IR devido a um problema no tendão da coxa. Apesar de perder 12 jogos consecutivos, Kupp foi eleito o Jogador mais valioso do Super Bowl LVI depois de liderar a NFL com 145 recepções, 1.947 jardas e 16 recepções para touchdown.

Agora, Negócio está ansioso para voltar a campo e contribuir para o ataque dos Rams ao lado do quarterback Matheus Stafford e sensação de novato Puka Nácua. “Estou animado”, disse Kupp. “Só estou tentando voltar e ajudar esse time a vencer jogos.”

McVay repetiu o entusiasmo de Kupp, dizendo: “Estou vendo coisas boas entre ele e Matthew com grande parte de sua comunicação não-verbal”. O corpo receptor dos Rams ficou muito mais saudável e emocionante com o retorno de Kupp, e a equipe espera ganhar impulso após um início de 2-2.

Ele está pronto para enfrentar os Eagles

Os Eagles, que atualmente estão invictos por 4 a 0, serão um desafio difícil para os Rams. No entanto, Kupp está confiante na capacidade da sua equipa de sair vitoriosa. “Sabemos do que somos capazes”, disse ele. “Só temos que ir lá e executar.”

Quanto a Negóciostatus de lesão, McVay confirmou que ele ainda precisa ser retirado da reserva por lesão antes de poder jogar no domingo. No entanto, ele expressou confiança de que Kupp estará pronto para partir. “A menos que algo diferente aconteça nas próximas 48 horas”, disse McVay, “ele estará lá”.

O regresso de Kupp será sem dúvida um impulso para o Carneiros, que buscam uma boa sequência nos playoffs nesta temporada. Com seu talento e experiência, ele tem potencial para mudar o jogo da equipe. Como disse o próprio Kupp: “Estou muito entusiasmado por voltar a jogar futebol”.