Copa do Mundo Feminina 2023: Jenni Hermoso: “Senti que ninguém estava me protegendo, não mereço ter vivido tudo isso”

J.enni Hermos, a futebolista espanhola que foi beijada pelo ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol Luis Rubiales, apareceu recentemente no programa ‘Cdigo 10’ da Telecinco e mostraram o seu depoimento exclusivo perante o Ministério Público: “Naquele momento não tive tempo reagir. Não mereço ter vivido tudo isso. Tem sido muito difícil não poder sair de casa. Tive que sair de Madrid para não ter essa pressão. Por que tenho que ficar chorando em um quarto quando eu não fiz nada?”

Jenni Hermoso se sentiu desprotegida ao ser solicitada a proteger outras pessoas

Em seu depoimento ela afirma que se sentia desprotegida: “Mancharam a minha imagem, senti que ninguém estava me protegendo. Pediam para eu protegê-los, para ajudá-los, mas em nenhum momento senti que alguém estava me protegendo”. .

Uma sensação estranha no momento do beijo: “Fiquei em choque. Um acontecimento histórico que nos custou a vida. Em nenhum momento eu poderia esperar que isso acontecesse. Pela adrenalina o abracei, ele era um pessoa de confiança e ninguém esperaria isso, por mais espontâneo que fosse”.

Quando as coisas mal aconteceram, Hermoso foi claro sobre a situação com Rubiales: “Quero deixar claro que em nenhum momento consenti com o beijo que ele me deu e de forma alguma procurei encorajar o presidente. minhas palavras sendo questionadas e muito menos inventando palavras que eu não disse”.

“Queremos terminar esta declaração apelando a mudanças reais, tanto desportivas como estruturais, que ajudem a selecção nacional sénior a continuar a crescer para que possamos transmitir este grande sucesso às gerações futuras”.