Cor verde ganha destaque em interface do WhatsApp a ser lançada no iPhone

Não é só para o Android que o WhatsApp está desenvolvendo uma interface. Notícias já anunciavam que estavam sendo criados novos ícones para uma atualização do app para aparelhos iOS, que buscam dar uma cara mais moderna para o aplicativo. Conforme mostrou a atualização 23.21.1.70 do WhatsApp beta para iOS, já é possível ver como será a nova cara do app.

Como mostra a captura de tela feita pelo WABetaInfo, site especializado em notícias do WhatsApp, a nova interface aprimorada que inclui botões renovados para a barra de navegação. Segundo o portal, alguns beta testers já estão experimentando esse novo visual, que ainda não é definitivo – o WhatsApp também poderá explorar diferentes estilos no futuro.

Além disso, o verde é a nova cor do app para iPhone e há novos ícones nas configurações do aplicativo e na tela de informações do bate-papo. Mudanças semelhantes também estão disponíveis para um número limitado de beta testers do Android.

A atualização representa um avanço significativo para a interface de usuário do WhatsApp no iOS. A introdução de novas cores e botões dá ao aplicativo uma aparência nova e moderna, o que pode melhorar a experiência geral do usuário.

Os ícones renovados também contribuem para uma aparência mais limpa e clara, tornando mais fácil para os usuários experimentarem uma experiência moderna. Além disso, o uso do verde como a nova cor do aplicativo é uma escolha de design eficaz, pois se alinha ao logotipo verde do aplicativo e reforça o reconhecimento da marca.

Mais segurança para chamadas

Outra novidade para os donos de iPhone que usam o WhatsApp é mais segurança durante as chamadas. Um recurso que estava em desenvolvimento que protege o endereço IP começou a ser testado, como mostra a atualização 23.21.1.70 do WhatsApp beta para iOS, revelada pelo WABetaInfo.

Com esse recurso, os usuários podem adicionar uma camada extra de segurança às suas chamadas, protegendo seu endereço IP e localização contra agentes mal-intencionados. Há uma nova seção chamada “Avançado”, colocada na tela de configurações de privacidade. Esta nova seção contém a nova opção de proteção de endereço IP na chamada, o que torna mais difícil para qualquer pessoa na chamada inferir sua localização retransmitindo com segurança através dos servidores do WhatsApp.

É importante observar que a qualidade da chamada pode ser ligeiramente afetada pelo recurso de retransmissão de chamada de privacidade. Isso porque há processos de criptografia e roteamento da conexão durante uma chamada através dos servidores do WhatsApp, o que atrasam a transmissão de dados.

Mesmo assim, esse recurso é benéfico contra possíveis tentativas de rastrear a localização e endereço IP de usuários, especialmente quando se está em uma chamada do WhatsApp com contatos desconhecidos. Apesar da possibilidade de uma redução na qualidade da chamada, esta camada de segurança adicional garante a preservação da privacidade.

Canais para todos

Saindo dos testes e passando para as atualizações oficiais, o WhatsApp finalmente liberou duas atualizações que devem disponibilizar a todos os aparelhos iPhone o recurso de Canais. Na atualização de número 23.20.76, o changelog oficial confirma que mais usuários agora podem criar um canal após instalar a atualização.

Já a atualização 23.20.79 do WhatsApp para iOS traz em seu changelog oficial a capacidade de encontrar e seguir canais. Na verdade, o WhatsApp já compartilhou anúncios semelhantes no passado, mas esta é a primeira vez que tal notícia aparece nas notas de atualização.

Esse recurso já estava disponível para muitos usuários há um mês, porém, ainda havia um número restrito de usuários que não tiveram acesso aos canais durante o lançamento inicial. Vale ressaltar que esse recurso ainda não está disponível nos dispositivos vinculados mesmo após a instalação desta versão, pois é necessária uma atualização futura para obter canais nas contas complementares.