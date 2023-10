Corey Feldman diz que jaqueta famosa de ‘Dream A Little Dream’ foi roubada novamente

Corey Feldman diz que sua jaqueta de couro com tachas de “Dream a Little Dream” foi roubada durante um show recente… de novo… e a ex-estrela infantil está decidida a recuperá-la.

É a segunda vez que este item do guarda-roupa desaparece… como informamos, foi roubado em 2011, enquanto Corey estava no House of Blues em Los Angeles, apenas para ressurgir anos depois em um mercado de pulgas de Boston e, finalmente, fazer o seu caminho de volta para Corey.

Desta vez, Corey diz que foi roubado do Homestead Bar & Kitchen em Morristown, NJ… e está oferecendo uma recompensa de US$ 1.000 por qualquer informação sobre o incidente ou o paradeiro da jaqueta.

Corey o usou em filmes como “Dream a Little Dream” e “The ‘Burbs”… bem como em uma participação especial em “Married With Children”, e ele diz que o usou no palco em todas as suas apresentações desde então. .