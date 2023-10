Corey Feldman encontra jaqueta famosa após alegar que foi roubada

Corey Feldman posso relaxar… ele está recuperando sua jaqueta de couro com tachas de “Dream a Little Dream” – apenas alguns dias depois de dizer que foi roubada, o que agora parece uma reação um pouco exagerada.

O gerente da estrela de ‘Goonies’ disse ao TMZ… que um funcionário do restaurante de Nova Jersey onde Corey tocava música ao vivo aparentemente encontrou a jaqueta em um banheiro e a trancou em um escritório.

Lembre-se, Corey entrou nas redes sociais na quarta-feira e postou freneticamente um tópico em MAIÚSCULAS sobre sua cobiçada jaqueta sendo roubada dos bastidores, e me perguntei quem teria a ousadia de tirar do guarda-roupa uma peça tão querida.

Agora parece que Corey estava seriamente se precipitando ao supor que alguém saiu com ela, e seu gerente diz que espera pegar a jaqueta hoje.

Desta vez, Corey perdeu a jaqueta durante seu show de domingo no Homestead Bar & Kitchen em Morristown, NJ. Um representante do bar confirmou que a jaqueta foi encontrada no mesmo banheiro onde Corey se trocou… então, não há grande mistério sobre como ela foi parar lá.