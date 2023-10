Correios anuncia descontos de até 30% na Black Friday; Veja como participar

Os Correios anunciaram na última quarta-feira (25) uma medida para a Black Friday, uma data em que as empresas oferecem descontos exclusivos, com grande movimentação no comércio. Sendo assim, a empresa estatal de entrega de encomendas irá oferecer descontos de até 30% no envio de produtos, seja no território nacional ou internacional. Lembrando que a Black Friday acontecerá no dia 24 de novembro.

Para participar da promoção dos Correios, e aproveitar os descontos exclusivos, os clientes do varejo devem fazer o download do aplicativo da empresa através deste link. Além disso, a estatal informa que a postagem e o pagamento devem ser feitos pelo próprio aplicativo, deixando a encomenda em uma das agências ou Pontos de Coleta.

É importante destacar que os descontos nos envios de encomendas também são válidos para empreendedores, e clientes Clube Correios, Ouro, Prata ou Bronze. Os descontos, inclusive, serão aplicados de maneira automática. Já para os clientes Platinum, Diamante e Infinite, os descontos promocionais da Black Friday serão personalizados, e a negociação deverá ser feita diretamente com o consultor de vendas.

Por fim, devido à grande demanda de envio de encomendas gerada pela Black Friday, os Correios anunciaram que irão reforçar sua estrutura de trabalho. Dessa forma, a empresa contará com mais de 100 mil profissionais e 23 mil veículos para garantir a velocidade e qualidade dos envios de produtos.

O que disseram os profissionais dos Correios

Alguns executivos dos Correios deram declarações sobre a promoção da Black Friday da empresa. Segundo Elmer Martins Ribeiro, chefe do Departamento de Vendas: “Sabemos que a Black Friday é o momento mais esperado por todos que atuam no ecossistema do comércio eletrônico para impulsionar as vendas”.

“Retomamos os investimentos na modernização do parque logístico e em canais físicos e digitais para oferecer a melhor experiência tanto para quem vende quanto para quem compra na internet”, afirmou Fabiano Silva dos Santos, presidente dos Correios.

Por fim, o diretor de Negócios dos Correios, Maurício Fortes Garcia Lorenzo, enfatizou que ao longo do evento de lançamento da campanha, que irá ocorrer em São Paulo, a ideia é “garantir a melhor experiência para os consumidores e os melhores negócios”, se referindo ao ramo do comércio eletrônico. “Estamos com novos descontos, tecnologia, entregas no mesmo dia, estratégias de frete”, completou.



Cuidado com golpes

Recentemente, diversas notícias na internet passaram a informar que os Correios supostamente iriam promover um leilão de eletrônicos. As publicações afirmavam que os preços seriam a partir de R$ 117, e que seria possível dar lances de qualquer região do Brasil.

As notícias se espalharam rapidamente, tendo em vista a grande popularidade dos Correios, e muitas pessoas passaram a acreditar no suposto leilão. No entanto, as informações são falsas, e tudo não passa de uma armadilha para a aplicação de golpes.

É importante deixar claro que os Correios não realizam leilões de eletrônicos dessa forma. Além disso, nos casos de recebimento de mensagens suspeitas relativas ao assunto, o recomendado é nunca compartilhar dados pessoais ou clicar em links.

A empresa estatal deu um comunicado sobre o suposto leilão de eletrônicos: “Os Correios esclarecem que não há leilão de refugo em andamento. As alienações dos Correios são realizadas por meio de licitação, mediante publicação de edital, e em lotes, não por itens. Todas as informações oficiais são publicadas na página oficial dos Correios”.