Corrida de celebridades – Adivinhe quem!

Debaixo desta jack-o-lantern recém-cortada está uma atriz e cantora que leva o terror a um nível totalmente diferente! Ela é tão viciada no Halloween… ela explorou bruxaria, espíritos e até caça a fantasmas. ‘Coloque seus tênis’ e veja se você tem o que é preciso para destruir essa estrela mexida!

Durante todo o mês, esta cabeça de abóbora compartilhou conteúdo festivo, deixando seus mais de 50 milhões de seguidores no Instagram ansiosos pelas fantasias deste ano… ‘Mulher Gato’, “Caça-Fantasmas” e “Alice no País das Maravilhas” são apenas alguns (dos muitos) looks icônicos que esta estrela da Disney arrasou ao longo dos anos.