Corrija sua redação do ENEM de graça neste mês de outubro; veja como participar

O ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) é uma prova de extrema importância para os estudantes que desejam ingressar no ensino superior. Uma das partes mais desafiadoras do exame é a redação, que requer habilidades de escrita e argumentação bem desenvolvidas. Pensando nisso, uma plataforma está oferecendo correção gratuita de redações para auxiliar os alunos na preparação para o ENEM 2023.

Como Participar da Correção Gratuita de Redações para o ENEM

Até o dia 31 de outubro, os estudantes têm a oportunidade de enviar suas redações para correção gratuita. A plataforma “Lá vem o ENEM” disponibiliza quatro temas para a produção de texto. São eles:

Os desafios dos refugiados ambientais no Brasil Percalços para combater o uso de esteroides anabolizantes entre os jovens brasileiros Chat GPT nas escolas brasileiras: desafios e soluções para garantir o uso do recurso como aliado Caminhos para enfrentar o racismo no futebol

Os participantes podem escolher um dos temas e utilizar a folha de redação disponibilizada pela plataforma, que segue o mesmo modelo utilizado no ENEM. Além disso, a plataforma oferece material de apoio para auxiliar na produção do texto.

Como Utilizar a Plataforma de Correção Gratuita de Redações

Para utilizar a plataforma de correção gratuita de redações, é necessário realizar um cadastro no site “Lá vem o ENEM”. Após o cadastro, basta escolher um dos temas disponíveis, realizar a produção do texto e tirar uma foto da folha de redação para enviar para correção.

A equipe responsável pela correção é formada por professores especializados, que analisam os textos e fornecem um relatório com observações e pontuação em cada uma das cinco competências avaliadas no ENEM. Essas competências são:

Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.



A Importância da Preparação para a Redação do ENEM

A redação do ENEM possui um peso significativo na nota final do exame e pode ser determinante para a aprovação em universidades e programas de acesso ao ensino superior. Por isso, é fundamental que os estudantes se preparem adequadamente para essa etapa.

Além de utilizar a plataforma de correção gratuita de redações, é recomendado que os alunos também estudem os critérios de avaliação da redação do ENEM e pratiquem a escrita de textos dissertativo-argumentativos, que é o gênero exigido na prova.

Dicas para uma Boa Redação no ENEM

Para obter uma boa nota na redação do ENEM, é essencial seguir algumas dicas importantes. Confira:

Leia e estude os temas propostos: Esteja sempre atualizado sobre os assuntos que podem ser abordados na redação do ENEM. Leia notícias, artigos e pesquise sobre os temas em destaque. Faça um planejamento: Antes de começar a escrever, faça um planejamento do seu texto. Organize as ideias, defina uma estrutura e os argumentos que irá utilizar. Mantenha a coerência e coesão: Procure desenvolver seu texto de forma clara e coesa, estabelecendo uma linha de raciocínio consistente e conexão entre os parágrafos. Utilize argumentos embasados: É importante utilizar argumentos embasados em fatos, dados e informações confiáveis para fortalecer sua argumentação. Apresente uma proposta de intervenção: Lembre-se de apresentar uma proposta de solução para o problema abordado no tema da redação, respeitando os direitos humanos.

Aproveite a Oportunidade!

A correção gratuita de redações para o ENEM oferecida pela plataforma “Lá vem o ENEM” é uma excelente oportunidade para os estudantes se prepararem e aprimorarem suas habilidades de escrita. Não deixe de participar e aproveitar essa chance de receber feedbacks e melhorar suas chances de sucesso no ENEM 2023.

Faça seu cadastro no site “Lá vem o ENEM”, escolha um dos temas propostos, produza sua redação e envie para correção. Estude, pratique e esteja preparado para enfrentar a redação do ENEM com confiança. Boa sorte!