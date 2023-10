Cottonbaby VOLTA A CONTRATAR de forma efetiva e para ESTÁGIO

A Cottonbaby, empresa respeitada no Brasil e em diversos países pela sua qualidade, inovação e diversificação de produtos, está com ótimas oportunidades de emprego. Caso você seja esteja buscando um novo emprego, veja quais são os postos de trabalho disponíveis:

Assistente de Marketing – São José – SC – Efetivo;

Banco de Talentos – São José – SC – Banco de talentos;

Estagiário (a) de Pricing – São José – SC – Estágio;

Operador (a) de máquina – São José – SC – Efetivo;

Técnico (a) Mecânico de Processos – São José – SC – Efetivo.

Mais sobre a Cottonbaby

Sobre a Cottonbaby, podemos frisar que a empresa carrega com orgulho a sua tradição, sempre de olho no que há de mais inovador e tecnológico no mercado, alinhando sustentabilidade nos processos.

Atualmente, o portfólio contém mais de 50 produtos, desenvolvidos com todo carinho e cuidado, sentimentos de quem conhece e se espelha no amor em família.

Atuando no mercado desde 1993, seu avançado parque industrial permite produzir uma completa linha de produtos voltados para higiene pessoal, proteção, beleza e mais recentemente saneantes. Além disso, desenvolve produtos terceirizados para algumas das mais conceituadas empresas nacionais e multinacionais dos setores industriais, distribuidores e varejistas do país.

Todo esse processo é balizado por um rígido padrão de qualidade que garante aos produtos fabricados pela Cottonbaby a máxima segurança, conforto e bem-estar aos consumidores.

Como efetivar a sua candidatura?



Agora que a lista de vagas da Cottonbaby já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanhar o NC semanalmente!