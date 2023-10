Courteney Cox fala sobre preenchimentos faciais: “Meu maior arrependimento de beleza”

Courtney Coxconhecida por seu papel no sitcom dos anos 90 “Amigos,” revelou que sua aventura em preenchimentos faciais fica como ela “maior arrependimento de beleza.”

A atriz de 59 anos expressou o pressão imensa na indústria do entretenimento para manter uma aparência jovemdescrevendo como decisão inicial tornou-se um “efeito dominó” levando a adicionais procedimentos.

Cox reconheceu que mudanças são constantemente muito visível para o resto do mundo; no entanto, auto-decepção ocorre porque o pessoa só sofre um procedimento de cada vez.

Para o resto do mundo, seu rosto está obviamente mudando, mas para você mesmo – porque você está fazendo apenas um procedimento de cada vez – você não percebe. Courtney Cox

Em última análise, ela considerou a experiência a “total perda de tempo” e expresso arrependimento por sucumbir a pressões sociais.

Outros arrependimentos de Cox

Esta revelação não é a primeira vez Cox falou sobre ela reservas em relação aos injetáveis.

Em um Marchar episódio do “Gloss Angeles” podcast, ela discutido o não intencional consequências do “efeito dominó” que acompanha começando com enchimentos.

Cox enfatizou o normalização gradual na percepção de alguém, levando a um ciclo de procedimentos adicionais.

Courteney, em busca da juventude eterna

Em um 2022 entrevista, Cox admitiu ter tentado perseguir Juventude durante anos e reconheceu a efeitos adversos de injeções nela aparência.

No entanto, ela expressou gratidão para o reversibilidade desses procedimentos, afirmando, “EU bagunçado muito, e agora felizmente … eu consegui reverter a maior parte disso.”

Courtney Cox junta-se a uma lista notável de celebridades que renunciaram injeções anti-envelhecimentoIncluindo Drew Barrymore, Jennifer Lopez, e ela “Amigos” Co-estrela Jennifer Aniston.

A abertura destes celebridades sobre suas decisões reflete uma mudando de perspectiva na indústria, onde abraçar envelhecimento natural torna-se um declaração poderosa contra padrões de beleza sociais.