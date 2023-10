Cowboys procuram obter informações de Trey Lance sobre as estratégias dos 49ers: Schottenheimer

Tele Dallas Cowboys estão se preparando para uma revanche contra o São Francisco 49ers neste fim de semana, e coordenador ofensivo Brian Schottenheimer deixou claro que o quarterback da terceira linha Trey Lance terá um papel significativo a desempenhar no jogo. Apesar de ter sido negociado com o 49ers antes da temporada, Lance será capaz de fornecer informações valiosas sobre as estratégias e táticas do time.

Schottenheimer afirmou: “Trey sabe um pouco sobre o que está fazendo. O legal é que, como eu disse, os Cowboys os conhecem bem, eu os conheço bem por estar em Seattle, Trey os conhece bem.” Embora seja improvável que Lance esteja ativo no jogo, o Vaqueiros ainda serão capazes de buscar informações em seu cérebro que possam lhes dar uma vantagem.

O Cowboys e 49ers se enfrentaram duas vezes nos playoffs nos últimos dois anos, com São Francisco saindo por cima nas duas vezes. No entanto, esta será a primeira vez que eles se enfrentarão na temporada regular desde 2020. Os fãs estão ansiosos para ver como os Cowboys se sairão contra seus rivais da pós-temporada.

Enquanto o Vaqueiros pode ter uma vantagem em termos de familiaridade com os 49ers, é importante ressaltar que isso nem sempre garante o sucesso. Como destacou um fã: “Este não é um plano infalível, já que os sete anos Ezequiel Elliott gasto com os Cowboys fez pouco para ajudar o Patriotasque não conseguiu parar Dallas na defesa e terminou com apenas 253 jardas totais de ataque.”

Os fãs estavam esperando por este jogo

Outro ponto de interesse é como a defesa dos Cowboys lidará com o quarterback do 49ers Brock Purdy. “Brock Purdy não é mais uma incógnita, então será interessante ver como a defesa lidará com ele desta vez”, comentou um fã.

Os fãs estão ansiosos para ver como as coisas vão acontecer, mas também há o reconhecimento de que tudo pode acontecer no dia do jogo. Independentemente do resultado, está claro que o conhecimento de Trey Lance sobre seu antigo time pode ser inestimável para a estratégia dos Cowboys.