Cowboys QB Dak Prescott vence o jogo 5 do ALCS entre Rangers e Astros

Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott aproveitou a Bye Week de seu time para comparecer ao Globe Life Field na sexta-feira para o Jogo 5 do ALCS entre o rangers do Texas e Houston Astros no Eliminatórias da MLB de 2023.

Prescott, 30 anos, vestia uma camisa branca do Rangers com seu sobrenome nas costas, um boné azul do Dallas e carregava uma toalha vermelha do Texas. Ele recebeu uma ovação estrondosa da multidão quando mostrado no jumbotron.

Os torcedores nas redes sociais foram rápidos em apontar como o Rangers estava à frente no placar quando o estádio mostrou Prescott.

O Rangers perdeu por 5-4 e agora está perdendo por 3-2 na série antes do jogo 6, no domingo, em Houston.

George W. Bush presente

Ex-POTUS George W. Bushque em 1989 comprou uma participação minoritária nos Rangers, também esteve presente e foi exibido no jumbotron.

Bush, 77, e sua esposa Laura também participou dos Jogos 3 e 4 do ALCS no início desta semana.

Quando questionado sobre quem ele estava torcendo, Bush afirmou estar torcendo por todos, mas admitiu seu preconceito com os Rangers logo depois.