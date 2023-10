Cowboys se recuperam e dominam Patriots em derrota histórica para Bill Belichick

EUuma impressionante reviravolta nos acontecimentos, o Dallas Cowboys entregou uma derrota esmagadora Patriotas da Nova Inglaterra de Bill Belichick, marcando sua pior derrota em quase 24 anos com um resultado decisivo de 38-3 em Estádio AT&T.

O Vaqueiros, agora com um recorde de 3-1, executou uma estratégia de jogo impecável, testemunhando até contribuições significativas de seus jogadores da quarta corda. Seu desempenho dinâmico foi repleto de momentos memoráveis: um pick-6, um impressionante sack-and-strip defensivo que levou a outro touchdown e até mesmo um atacante defensivo conseguindo uma conversão de 2 pontos.

DaRon Bland, cornerback dos Cowboys, surgiu como uma ameaça para o Patriotasinterceptando Mac Jones duas vezes e convertendo um em um touchdown. Notavelmente Bland já havia demonstrado suas habilidades defensivas na abertura da temporada contra o Gigantes de Nova York. Seu excelente desempenho contra o Patriotas foi uma prova de sua adaptabilidade, tendo passado para a posição de cornerback externo após Trevon Diggs‘Lesão no final da temporada.

Demissão de Dante Fowler Jones abriu o caminho para Leighton Vander Esch Scoop-and-score de 11 jardas, exemplificando o Vaqueiros‘ domínio durante todo o jogo. O Patriotasao entrar no segundo quarto perdendo apenas por sete, viu-se derrotado no final do primeiro tempo, ficando para trás com um placar de 28-3.

Belichicktécnico seis vezes vencedor do Super Bowl, estava a caminho de conquistar sua 300ª vitória na temporada regular da carreira, mas o Vaqueiros tinha outros planos. A sua determinação levou à décima vitória consecutiva em casa, a mais longa sequência desde o início dos anos 90.

Dak Prescott, o Vaqueiros‘quarterback, exibiu liderança louvável em campo. Ele não apenas lançou um passe para touchdown antecipado para CeeDee Cordeiro mas terminou o jogo com uma linha estatística de 28 de 34 para 261 jardas, sem sofrer interceptação.

Zeke recebeu uma recepção calorosa

Contudo, o jogo não se tratava apenas de números e jogadas; as emoções aumentaram, especialmente durante a ex-estrela do running back Ezequiel Elliott tributo. O bicampeão de corrida do Vaqueirosagora com o Patriotasfoi aplaudido de coração pela multidão, comemorando suas sete temporadas com Dallas.

Para da Nova Inglaterra quarterback novato, MacJones, o jogo foi particularmente desafiador. Depois de duas interceptações e um rating de apenas 39,9, ele foi eliminado durante o terceiro quarto.

A questão agora surge: será este um sintoma de uma questão mais profunda dentro do Patriotas? Com o seu registo agora de 1-3, eles terão de olhar eternamente e traçar estratégias para os jogos que se avizinham. Quanto ao Vaqueirosesta vitória consolida seu lugar como um dos principais NFC equipes nesta temporada, recuperando-se fortemente do recente revés contra o Arizona.