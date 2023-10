Craig Jones sobre jiu-jitsu vs. Sambo: Khabib Nurmagomedov começou essa briga

Assim como as lutas de MMA são guerras por procuração entre treinadores, Craig Jones enfrentará Khabib Nurmagomedov quando Alexander Volkanovski enfrentará Islam Makhachev no UFC 294.

No canto de Jones está o jiu-jitsu, a arte que o ajudou a vencer várias competições de luta livre. Na de Nurmagomedov está o Sambo, a arte marcial soviética que ajudou “A Águia” a construir uma carreira estelar no UFC. Volkanovski e Makhachev levam a reputação de seus treinadores ao octógono para a revanche de sábado.

Jones gosta de trollar seus rivais russos, e não há troll mais direto do que este: “Sambo é 100% falso”, disse ele na quarta-feira no A hora do MMA.

No relato do grappler australiano, os artistas marciais russos Viktor Spiridonov e Vasili Oshchepkov roubaram movimentos do judô, do jiu-jitsu e da luta livre e deram um novo nome a eles. Por melhor que seja para o MMA, disse ele, não há comparação entre as habilidades de um especialista em jiu-jitsu e de um praticante de Sambo no tatame.

Jones estava ouvindo quando Nurmagomedov teve a coragem de sugerir o contrário, dizendo uma vez “se sambo fosse fácil, seria chamado de jiu-jitsu”.

“Khabib começou essa briga e, em termos de lutas de luta livre, não existe um cara bom de sambo no mundo”, disse Jones. “Obviamente, o conjunto de habilidades que eles possuem se traduz muito bem no MMA, mas em termos de luta livre pura, existem algumas lacunas no jogo. Eles proibiram travas rotacionais de perna, então é um conjunto limitado de habilidades de luta.”

A revanche do título dos leves no sábado, claro, não é uma luta de luta livre. Mas quando se trata de como a revanche pode acontecer, Jones está confiante de que Volkanovski separou o mito da realidade em seu primeiro encontro em fevereiro.

“Acho que todo mundo acredita na mística dos caras do sambo do Daguestão”, disse Jones. “Muito raramente você os viu quebrados ou colocados em posições ruins. Então eu acho que, por mais que você queira acreditar que eles são humanos, você tem que sentir isso e vivenciar isso.

“Então eu acho que no primeiro e no segundo round, Volk estava gritando coisas da parede, tipo, ‘Ele não é tão forte’, ou tipo, ‘Sua luta agarrada não é tão boa’. Então acho que conforme a luta avançava ele ganhou cada vez mais confiança. Então, estou realmente interessado em ver como serão essas duas primeiras rodadas nesta revanche que está por vir, porque acredito que ele abordará o Islã com a confiança de que poderá eliminá-lo.”

Há uma consideração não tão pequena a se considerar que Volkanovski teve 12 dias ou menos para se preparar para a revanche, consequência da substituição do lesionado Charles Oliveira. Mas, assim como o campeão dos penas, Jones acredita que o curto prazo pode ajudar, porque ele não abusou de seu corpo em um longo campo de treinamento.

Então, no sábado, Jones e Nurmagomedov vão competir, um grau a menos de uma competição real. Entretanto, Jones continuará a zombar dos seus adversários russos. Ele conseguiu se apresentar como treinador de Sambo de Volkanovski no UFC 294 Embedded, uma pequena escavação que ele fez porque a equipe de vídeo não estava tão familiarizada com suas travessuras.

Isso será o mais próximo que Jones chegará de uma luta, porque, como ele diz, “gosto de provocar os caras do MMA do lado de fora, sem permitir que eles realmente me batam”.