CRECI anuncia edital com 55 vagas; Inscreva-se!

Mais um concurso para médio e superior. Desta vez, há oferta de 55 vagas para diferentes cargos. Há oportunidades imediatas mais formação de cadastro reserva.

Vale lembrar que as chances são do CRECI- CE (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará).

Sobre o concurso para médio e superior.

O concurso oferece um total de 55 vagas, das quais oito são para preenchimento imediato, e as outras 47 são destinadas à formação de cadastro reserva (CR). Os contratados seguirão o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Dentre as oportunidades, 37 são para a função de profissional de suporte técnico (PST) na área de serviços técnico-administrativos, sendo seis vagas para preenchimento imediato e 31 para o cadastro reserva.

O requisito é ter concluído o ensino médio. O salário inicial oferecido é de R$ 2.859,76

Outras 18 vagas estão disponíveis para o cargo de profissional analista superior (PAS) na função de agente fiscal, com duas vagas de contratação imediata e 16 para formação de cadastro reserva.

Para concorrer a essas vagas, é necessário possuir ensino superior completo e ter uma carteira nacional de habilitação na categoria ‘B’ com, pelo menos, quatro anos de emissão a partir da data de contratação. O salário inicial oferecido para essa função é de R$ 3.913,83.

Os aprovados ainda receberão os seguintes benefícios:

assistência médica e odontológica;

plano de cargos e salários;

auxílio-transporte; e

auxílio-alimentação ou vale-alimentação.

Como serão as provas

Todos os candidatos inscritos no concurso do CRECI CE passarão por avaliações, incluindo uma prova objetiva, que é eliminatória e classificatória. Além disso, aqueles que estão concorrendo a cargos de nível superior também serão submetidos a uma prova discursiva, que também é eliminatória e classificatória.

A prova objetiva consistirá em 60 questões de múltipla escolha, abrangendo as seguintes áreas:

10 questões de língua portuguesa;

5 questões de raciocínio lógico;

5 questões de noções de informática; e

40 questões de conhecimentos específicos.

As provas objetiva e discursiva do concurso para médio e superior serão realizadas nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral, na data prevista de 3 de dezembro de 2023.

Como se inscrever no concurso para médio e superior

Os interessados poderão se inscrever até o dia 7 de novembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB (www.idib.org.br), banca organizadora

Sobre as taxas, os valores dependem do cargo. Sendo de R$ 80 (nível médio) e R$ 120 (superior).

Sobre o CRECI CE

O CRECI CE é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará. Ele é uma instituição que regulamenta e fiscaliza a atividade dos corretores de imóveis no estado do Ceará, garantindo que esses profissionais atuem de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos pela legislação.

Entre as principais responsabilidades do CRECI CE estão:

Registro Profissional: O CRECI CE emite o registro profissional para os corretores de imóveis, permitindo que eles exerçam legalmente a profissão no estado.

Normatização e Fiscalização: Estabelece regras e regulamentos para a atuação dos corretores de imóveis no Ceará e fiscaliza o cumprimento dessas normas.

Ética Profissional: Promove a ética entre os corretores de imóveis, assegurando que eles atendam os padrões éticos estabelecidos.

Educação Continuada: Incentiva a educação e formação contínua dos profissionais para garantir a qualidade dos serviços prestados aos clientes.

Defesa da Profissão: Representa e defende os interesses dos corretores de imóveis perante as autoridades e a sociedade em geral.

Diante disso, o CRECI CE desempenha um papel fundamental na garantia da qualidade dos serviços prestados pelos corretores de imóveis no estado, garantindo que os clientes recebam um atendimento adequado e que os profissionais atuem dentro das normas estabelecidas pela legislação.