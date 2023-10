Crédito Fiscal EV: Como você pode obter antecipadamente seu crédito fiscal para veículos elétricos?

Fou o Governo americano, a protecção do ambiente está na vanguarda das políticas mais importantes que lutam contra as alterações climáticas. Reduzir ao máximo as emissões de carbono provenientes dos combustíveis fósseis fez com que milhões de americanos procurassem opções de compra veículos elétricos ou híbridos. Como incentivo para isso, o governo assumiu como missão fornecer incentivos para as pessoas que fazem esse esforço na forma de créditos fiscais. A partir de 2023, quem tomar a decisão de comprar veículos elétricos ou híbridos terá direito a um crédito fiscal bastante elevado. Mas isso não é tudo, as pessoas que compram carros elétricos usados ​​​​também receberão enormes incentivos fiscais. Esses créditos não são reembolsáveis ​​e podem ser reclamados em declarações fiscais apresentadas em 2024.

Quanto vale o crédito fiscal de EV para compradores de carros novos e usados?

O Governo dos Estados Unidos pensou não apenas nas pessoas que compram veículos elétricos novos, mas também naqueles que decidem comprar usados. Para as pessoas que comprarem um carro novo em 2023, o crédito fiscal que receberão será tão alto quanto US$ 7.500. Aqueles que compram veículos elétricos usados ​​recebem um crédito fiscal de até US$ 4.000. Haverá também incentivos fiscais para as pessoas que compram carros híbridos, mas não são nem de longe tão elevados como os concedidos às pessoas que compram veículos eléctricos. A ideia aqui é incentivar os compradores a optarem pelos carros totalmente elétricos em detrimento dos que ainda usam gasolina. Uma iniciativa diretamente do Receita Federal para todos os compradores de automóveis na América.

Como você pode obter um crédito fiscal EV antecipado?

Em primeiro lugar, as pessoas que se qualificam para estes Créditos fiscais de veículos elétricos são pessoas que compram esses carros para uso próprio e não para revenda. A outra condição é utilizar esses veículos principalmente no território continental dos Estados Unidos da América. Além disso, sua renda bruta modificada ou ajustada (AGI) não pode exceder US$ 300.000 para casais que declaram impostos em conjunto. Serão US$ 225.000 para chefes de família e US$ 150.000 para todos os demais declarantes. Somente os veículos elétricos que passam pela montagem final na América do Norte são os que se qualificam para esse crédito fiscal. Para reivindicar o crédito antecipadamente e obtê-lo em janeiro de 2024, você precisa preencher o Formulário 8936 com sua declaração de imposto de renda o mais rápido possível.