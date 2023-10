Crédito no Caixa Tem será MAIOR em outubro

A CEF (Caixa Econômica Federal) dará início aos pagamentos do Bolsa Família para aproximadamente 20,9 milhões de famílias em 18 de outubro através do Caixa Tem. No entanto, vários beneficiários notarão que o montante deste mês será maior, referente ao Vale-Gás destinado à aquisição do botijão para uso na cozinha.

O depósito gerará alegria para muitos que, no mês passado, não receberam o benefício bimestral. Mas, não há motivo para inquietação, já que a data de repasse se aproxima. Ademais, o Vale-Gás não foi pago em setembro porque o programa opera em um esquema diferente, realizando depósitos a cada dois meses. Como o último calendário foi encerrado em gosto, uma nova parcela só será creditada agora no Caixa Tem, garantindo, assim, o intervalo de um bimestre.

Regras para receber o Vale Gás através do Caixa Tem

A obtenção do auxílio-gás exige o cumprimento de algumas importantes exigências estabelecidas pelo Governo Federal. São elas:

Estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com renda familiar mensal inferior ou igual a meio salário mínimo por pessoa;

Ou residir com alguém que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), independentemente de estar inscrito no CadÚnico ou não.

Aqueles que ainda não estão registrados no CadÚnico devem reunir a documentação de todos os membros da família e procurar o Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) mais próximo. O responsável familiar precisa ter pelo menos 16 anos de idade, preferencialmente do sexo feminino.

Atualização no CRAS

É essencial que todos os beneficiários do vale-gás, bem como do Bolsa Família, estejam atentos às mensagens exibidas no aplicativo oficial ou nos extratos ao receberem o benefício. Isso se deve ao fato de que é por meio dessas mensagens que o Governo Federal convocará as famílias para realizar a atualização cadastral.

Após a convocação, é estabelecido um prazo no qual o responsável deve comparecer ao CRAS para atualizar seus dados e comprovar o cumprimento de todas as regras e requisitos. Se esse prazo expirar sem que a atualização seja concluída, a família pode ter o repasse bloqueado ou até mesmo cancelado. Portanto, nenhum beneficiário convocado deve esperar a visita em casa, a fim de evitar a perda do prazo estabelecido.



Você também pode gostar:

Além disso, é importante lembrar que, ao comparecer ao CRAS ou à área responsável pelo Bolsa Família na prefeitura, será necessário apresentar documentos de identificação pessoal de todos os membros do grupo familiar, assim como comprovantes atualizados de renda e residência. Também pode ser solicitada a apresentação das carteiras de vacinação das crianças e dos atestados de frequência escolar.

Valor do benefício

O benefício concedido pelo governo equivale a 100% do preço médio nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos, conforme os valores apurados periodicamente pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). No calendário passado, cada beneficiário recebeu o valor de R$ 112.

Os próximos pagamentos do Vale-Gás estão programados para mais duas parcelas até o final do ano. Assim, serão realizados de acordo com a ordem do final do Número de Identificação Social (NIS) dos aprovados.

Calendário de pagamento do Vale Gás de outubro

O pagamento, como citado acima, retornará neste mês de outubro, com distribuição para cerca de cinco milhões de cidadãos. Como sempre, o repasse será feiro conforme número final do NIS (Número de Inscrição Social).

1: A data de pagamento é no dia 18 de outubro;

2: A data de pagamento é no dia 19 de outubro;

3: A data de pagamento é no dia 20 de outubro;

4: A data de pagamento é no dia 23 de outubro;

5: A data de pagamento é no dia 24 de outubro;

6: A data de pagamento é no dia 25 de outubro;

7: A data de pagamento é no dia 26 de outubro;

8: A data de pagamento é no dia 27 de outubro;

9: A data de pagamento é no dia 30 de outubro;

0: A data de pagamento é no dia 31 de outubro.